Kirche In Zug findet das 14. Adoray-Festival statt Jugendliche und junge Erwachsene aus der ganzen Schweiz treffen sich, um ihren Glauben zu vertiefen. 14.10.2021, 14.30 Uhr

Eine Impression der letztjährigen Ausgabe des Adoray-Festivals. Bild: Christian H. Hildebrand (Zug, 2. Oktober 2020)

In der Stadtpfarrei St. Michael findet vom 14. bis 17. Oktober das Adoray-Festival statt. Das Adoray-Festival bietet den Jugendlichen laut Medienmitteilung der Organisatoren die Möglichkeit, eine junge und lebendige Kirche zu erleben, sowie ihren Glauben in Gemeinschaft durch Impulse und Begegnungen zu vertiefen. An diesem Wochenende wird das Thema «Freiheit» betrachtet. Unter dem Motto «Ihr seid zur Freiheit berufen» werden Zeugnisse, verschiedene Impulse, Zeiten des Austausches und des Gebetes und verschiedenste Aktivitäten stattfinden.

Zu den Gästen dieses Jahr gehören Persönlichkeiten aus den Vereinigten Staaten, Deutschland und Österreich. Dabei wird das Thema «Freiheit» aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet und in Austauschgruppen diskutiert und vertieft. Neben anspruchsvollen Inhalten warten verschiedene Highlights auf die Teilnehmenden: So gilt es am Donnerstag das Festival-Team herauszufordern, am Freitag die Stadt Zug zu erkunden und am Samstag den Festival-Höhepunkt, das «Big Adoray», mitzufeiern. Der Abschluss bildet die Sonntagsmesse mit Abt Urban und der Pfarrei St. Michael.

Das Adoray-Festival richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 35 Jahren , die laut Mitteilung «an der Schönheit des christlichen Glaubens und der Kirche interessiert sind». Ausnahmen bilden das eigens für das Festival inszenierte Theater, den Festival-Höhepunkt - «Big Adoray» - und die Abschlussmesse am Sonntagmorgen. All diese Programmpunkte sind auch für die Öffentlichkeit zugänglich.

www.adorayfestival.ch