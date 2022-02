Klimaanalyse: In der Stadt Zug kann es richtig heiss werden

Klima Analyse zeigt: In der Stadt Zug kann es richtig, richtig heiss werden In der Stadt Zug wird es wärmer und wärmer. Ein Bericht zeigt auf, wo es besonders hohe Temperaturen geben und was dagegen getan werden kann. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 11.02.2022, 05.00 Uhr

Der Postplatz (im Bild Mitte März 2020) in der Stadt Zug ist eine Hitzeinsel. Hier kann an heissen Tagen eine extreme Wärmebelastung auftreten. Bild: Matthias Jurt

Wer sich an heissen Sommertagen in der Stadt Zug aufhält, merkt: Es gibt deutliche Unterschiede bezüglich Hitze. Dieses Gefühl bestätigt auch eine Klimaanalyse, die zwischen 2018 und 2020 von der Geo-Net Umweltconsulting aus Deutschland durchgeführt wurde. Auftraggeberin war die Stadt Zug. Der Stadtrat erhofft sich durch die Analyse einerseits Erkenntnisse zum Städtebau, andererseits auch Hinweise für die Ortsplanungsrevision.

Städte sind vom Klimawandel besonders betroffen. Laut Analyse habe sich das lokale Klima gegenüber der vorindustriellen Epoche um rund 1,7 Grad erwärmt. Es sind deshalb regional neue Phänomene erkennbar. Wärmeinseln sowie eine verminderte Durchlüftung beeinträchtigen die Luftqualität. Gebäude und wasserundurchlässige Bodenflächen speichern Wärme und geben diese an die Umgebung ab. Das bedeutet, je mehr Gebäude und versiegelte Bodenflächen es gibt, desto mehr Wärme wird abgegeben. Das verändert das lokale Klima. Die Forschung zeigt auf, dass sich mit der Klimaerwärmung diese Effekte verstärken. Es ist davon auszugehen, dass Hitzeperioden häufiger auftreten, länger dauern und heisser sein werden. Das dürfte insbesondere in Städten zu schlechterer Lebensqualität führen.

Die Klimaanalyse zeigt auf, wo in der Stadt aktuell Wärmeinseln oder kühlende Grünräume sind. Da die klimatische Situation in der Stadt bis ins Jahr 2100 modelliert wurde, ist auch abschätzbar, wo allenfalls weitere Wärmeinseln oder Grünflächen entstehen könnten. Die Daten für die Modellrechnungen stammen aus dem Jahr 2019.

Als Wärmeinseln innerhalb der Stadt Zug gelten die Bereiche Postplatz/Neugasse sowie Baarerstrasse/Gubelstrasse – also Gebiete, die stark bebaut sind. Hier können durch die Besonnung Temperaturen von 41,42 Grad gemessen werden. Diese werden als sehr heiss empfunden und stellen laut Klimaanalyse für den menschlichen Körper eine extreme Wärmebelastung dar. In Einzelfällen können die Temperaturen auch über 42 Grad Celsius steigen.

Wärmebelastung des Menschen (PET = Physiologisch äquivalente Temperatur) im Bereich Stadtmitte/Ägeristrasse zum Zeitpunkt 14 Uhr mittags (2 Meter über Grund). Die Farben zeigen die Wärmebelastungen an. Grüntöne stehen für eine schwache bis mässige Wärmebelastung zwischen 23 und unter 35 Grad Celsius. Gelb- und Rottöne zeigen starke (gelb bis orange, zwischen 35 bis unter 38 Grad), sehr starke (dunkelorange bis hellrot, 38 bis unter 41 Grad) sowie extreme (dunkelrot bis braun 41 bis über 43 Grad) Wärmebelastungen. Bild: Klimaanalyse Stadt Zug

«Am Tage sind deutliche Unterschiede in der Aufenthaltsqualität sowohl in den bebauten beziehungsweise versiegelten Bereichen als auch den Grünflächen zu erkennen», heisst es in der Analyse. «Urbane Siedlungsflächen lassen mehrheitlich eine starke und sehr starke bioklimatische Belastung erkennen.» Zudem «treten vor allem die Gewerbeflächen im Innenstadtbereich hervor, welche stark versiegelt sind und in der Regel wenige Grünflächen aufweisen, sodass die solare Einstrahlung und entsprechend auch die thermische Belastung am Tage höher ausfällt». Strassen, Wege und Plätze wiesen aufgrund ihrer nahezu vollständigen Versiegelung insgesamt die höchsten thermischen Belastungen auf.

Grünflächen liefern angenehmeres Aufenthaltsklima

«In zahlreichen Grünflächen können Bäume durch ihren Schattenwurf für ein angenehmeres Aufenthaltsklima sorgen, da dieser den Strahlungseinfluss deutlich vermindert», kommt die Analyse zum Schluss. «Dahingehend tritt der Grünzug am Bergliweg mit hoher Aufenthaltsqualität hervor. Zudem ist im Uferbereich des Zugersees eine hohe Aufenthaltsqualität anzutreffen, welche auf die thermisch ausgleichende Wirkung der Wasserfläche zurückzuführen ist.»

Immerhin: Etwa 62 Prozent des Zuger Siedlungsgebietes werden in der Nacht bis etwa 4 Uhr morgens mit Kaltluft versorgt. Was wiederum einen einigermassen erholsamen Schlaf möglich mache. Verantwortlich für die Durchlüftung sind Kaltluftsysteme. Diese werden insbesondere im Bereich der Kantonsschule Zug, an der Zugerbergflanke sowie westlich der Innenstadt lokalisiert.

Katalog mit verschiedenen Massnahmen

Für die Stadt wurde ein Massnahmenkatalog mit 19 Einzelmassnahmen erarbeitet. Diese sind in drei verschiedene Handlungsfelder unterteilt: «Thermisches Wohlbefinden im Aussenraum», «Verbesserung der Durchlüftung», «Reduktion der Wärmebelastung im Innenraum». Fazit der Studienautorinnen und -autoren: «Soweit möglich sollte der Grünanteil im Stadtgebiet erhöht werden, insbesondere in thermisch belasteten Bereichen.» Und weiter: «Klimaangepasstes Bauen enthält viele der bisher genannten Massnahmen und ist am einfachsten bei Neubauten umzusetzen, doch auch im Bestand und bei Nachverdichtung sind Massnahmen zur Verbesserung beziehungsweise Berücksichtigung stadtklimatischer Belange möglich.»

Im Neubau biete sich die Chance, die Gebäudeausrichtung zu optimieren und damit den direkten Hitzeeintrag zu reduzieren. Bei Nachverdichtung sollten die Belange klimaangepassten Bauens berücksichtigt werden, insbesondere die Gewährleistung einer guten Durchlüftung. In der Regel stelle die vertikale Nachverdichtung dabei die aus stadtklimatischer Sicht weniger belastende Lösung dar.

Für den Zuger Stadtrat bedeuten die Schlussfolgerungen der Analyse: Er wird sich Gedanken müssen, wo Grünflächen künftig erhalten und wo allenfalls weitere derartige Flächen entstehen können. Zudem wird er unter Beachtung der Resultate weitere Spielregeln zur Bautätigkeit in der Stadt erarbeiten müssen. Dies ist bereits teilweise im Gang. Zu denken ist da unter anderem an die Möglichkeit, Hochhäuser zu bauen.

