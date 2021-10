SP Hünenberg fordert Einführung eines Umweltprozentes

Klima SP Hünenberg reicht Motion für die Einführung eines Umweltprozentes ein Ein fixer Anteil der Steuereinnahmen soll für die Umwelt eingesetzt werden. 11.10.2021, 11.30 Uhr

«Die Auswirkungen des Klimawandels werden immer sichtbarer. Überflutungen und Hagelschäden diesen Sommer sind nur ein Teil davon», schreibt die SP Hünenberg in einer Mitteilung. Sie hätten gezeigt, dass auch die Gemeinde Hünenberg in einem starken Ausmass davon betroffen sei. Der neuste Klimabericht der UNO zeichne ein problematisches Szenario. Auch der Bericht der Swiss Academies Reports zur Insektenvielfalt in der Schweiz zeichne ein dunkles Bild. «Der nachhaltige Schutz der Natur ist gefährdet und es braucht mehr aktive Biodiversität.»

Die SP Hünenberg reicht deshalb «zur Finanzierung eines nachhaltigen Umgangs mit dem Klima und für den Schutz der Biodiversität» die Motion für ein Umweltprozent ein. Mit dieser Motion möchte die SP einen fixen Anteil von 1 Prozent der Steuereinnahmen plus die Abgaben der Parkplatzbewirtschaftung und die Konzessionsabgaben für die Umwelt und das Klima sprechen. «Die Bekämpfung des Klimawandels ist die grösste Herausforderung unserer Zeit. Wir müssen jetzt handeln und in Lösungen investieren, ansonsten wird diese Krise unbezahlbar,» wird Virginia Köpfli, Präsidentin SP Hünenberg, in der Mitteilung zitiert. Mit dem Umweltprozent soll nun ein fixer Anteil definiert werden, welcher der Gemeinde einen möglichst grossen Handlungs- und Investitionsspielraum für den Einsatz in klimapolitische Lösungen sowie die aktive Umsetzung der Biodiversität in der Gemeinde gibt.