Vereine/Verbände Klima-Spaziergang in Zug Beim Treffen in der Zuger Bahnhofshalle setzten die Mitglieder der Regionalgruppe der Klima-Grosseltern Zeichen für den Klimaschutz. 28.11.2022, 14.34 Uhr

Am Dienstagnachmittag besammelte sich in der Zuger Bahnhofshalle eine Gruppe engagierter Mitglieder der Zentralschweizer Regionalgruppe der Klima-Grosseltern. Es ging darum, ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen und die Klima-Verantwortung unserer aktuellen Generation wachzurufen. «Wir stehen ein für unsere Enkelkinder», so lautet der einhellige Tenor.