Klima Zuger Gemeinden sollen ab 2025 Nullemissionszonen einführen können Die CVP-Kantonsratsfraktion möchte mittels Motion die Regierung beauftragen, die gesetzlichen Grundlagen für die Einführung zu schaffen. Harry Ziegler 22.01.2021, 08.35 Uhr

Die Gemeinden im Kanton Zug könnten ab 2025 der City of London nacheifern. Die CVP-Fraktion im Kantonsrat schreibt in der Motionsbegründung: «Die City of London hat am 18. März 2020 einen Versuchsbetrieb von 18 Monaten auf der Beech Street lanciert. In dieser Zeit dürfen auf dieser Strasse nur Nullemissionsfahrzeuge zirkulieren.» Es sei geplant, in London die Nullemissionszonen ab 2022 auszudehnen und die Geschwindigkeit dort auf 15 mp/h (rund 25 km/h) zu begrenzen. 2025 sollen in holländischen Städten Nullemissionstransportzonen geschaffen werden. In diesen Zonen muss der Gütertransport emissionsfrei erfolgen.