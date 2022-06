We are the Sun Festival in Zug

Sommer So geht es auch klimafreundlich: Ein Sommerfestival in Zug macht es vor «We and the Sun» organisierte am 3. und 4. Juni ein umweltfreundliches Festival am See. Julia Lüscher 07.06.2022, 05.00 Uhr

Feiern und Geniessen geht auch klimaschonend. Bild: Roger Zbinden (Zug, 4. Juli 2022)

Am Freitagabend herrschte bei der Quai Pasa Buvette am Zugersee gute Stimmung. Die Gäste des Essenstands konnten neben der schönen Aussicht und dem gemütlichen Ambiente auch noch die Livemusik des Open-Air-Festivals «We and the Sun» geniessen. Um 19 Uhr eröffnete die Musikerin Aida Stefania das Festival mit ihrem Auftritt. Mit emotionalen Songtexten und zarter Stimme unterhielt sie die Gäste der Quai Pasa Buvette. Eine Stunde später übernahm der Musiker Tobias Carshey die Bühne.

In Begleitung von Gitarre und Mundharmonika sang er den Zuhörern seine selbst geschriebenen Songs vor und sorgte dabei für eine lockere und gemütliche Stimmung. Unter den Zuschauern befand sich auch seine Familie. «Wir sind unter anderem heute Abend gekommen, um seine neuen Songs zu hören», berichtete der Vater des Musikers.

Die DJs/Musiker Christof Seiler (dunkelblaue kurze Hose) und Stefan Brehm (helblaue kurze Hose), speisen ihre Anlage mit Solarenergie. Bild: Roger Zbinden (Zug, 4. Juli 2022)

Alles, was die Sänger für ihren Auftritt brauchen, ist ein Mikrofon und ein paar Lautsprecher. Der Strom dafür wird durch Solarenergie gewonnen, damit die Show klimafreundlich bleibt. «Bei der Auswahl der Musiker war es wichtig, dass sie akustisch spielen können», erzählt der Veranstalter des «We and the Sun»-Festivals, Christof Seiler. «Durch die ausschliessliche Benützung von Solarenergie haben wir nicht die Kapazität, noch zusätzliche Effektgeräte oder Verstärker anzuschliessen, da sonst der Akku schnell aufgebraucht wäre.»

Tobias Carshey habe bereits an ihrem eigenen Open Air in Winterthur gespielt und überzeugt, weswegen Seiler ihn gerne wieder arrangiert habe.

Möglichst wenig Verbrauch

Christof Seiler stellt einen Smoothie zusammen. Bild: Roger Zbinden (Zug, 4. Juli 2022)

Die Idee hinter dem Festival ist, den Leuten zu zeigen, dass man auch klimafreundlich Unterhaltung bieten kann und gar nicht viel dazu braucht. «Der Schlüssel ist eigentlich, von allem nur möglichst wenig zu brauchen», erklärt Christof Seiler. Man müsse natürlich auch Prioritäten setzen. «Der Lautsprecher zum Beispiel ist recht gross, wohingegen die Bühne nur aus einer kleinen Holzkiste besteht», führt Seiler weiter aus. Nur platzsparendes Equipment könne für das Festival gebraucht werden.

«Wir reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln und zwei Velos durch die Schweiz, weswegen wir uns auf das Essenzielle beschränken müssen.» Zentral sei auch, dass bereits eine Bar mit Aussenbereich wie beispielsweise die Buvette vorhanden ist. Am Samstagnachmittag ging das Festival mit einem «DayDance» weiter. Die Besucher konnten zu den solarbetriebenen Tracks tanzen und feiern. Für Erfrischung wurde mit umweltfreundlich hergestellten Smoothies gesorgt. Die Früchte wurden in einem Mixer auf dem Gepäckträger der Velos verkleinert, wobei die Energie dazu direkt vom Velo kam.

Am Abend wurde eine Leinwand zwischen zwei Bäumen gespannt und somit ein Open-Air-Kino errichtet. Stühle oder Picknickdecken konnten die Zuschauer mitbringen. Die Besucher konnten den Film «Peanut Butter Falcon» geniessen.

Idee wegen eines Solarkinos

Die Idee für das Festival entstand eigentlich aufgrund der Filmbranche. Christof Seiler führt nämlich ein solarbetriebenes Open-Air-Kino namens «Cinéma Solaire» in Winterthur. «Ursprünglich wollte ich mit meinem Kino den Leuten die Solarenergie näherbringen und diese mit Vergnügen verknüpfen», erklärt Christof Seiler.

Musik brauche sowieso weniger Strom als Filme, weswegen die Idee für eine Festivaltournee nahe lag. «Neben Zug besuchen wir auch noch Schaffhausen, Bern, St.Gallen, Luzern und Basel.» Mehr Informationen findet man auf der Website: www.weandthesun.ch.