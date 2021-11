Klimademo in Zug am 14. November

Klimawandel Am 14. November findet in Zug eine Klimademo statt Die Organisatorinnen und Organisatoren vom Klimastreik Zug wollen die Grosskonzerne zur Verantwortung ziehen. 06.11.2021, 05.00 Uhr

«Im Juli hat die Zuger Wirtschaftskammer den CO 2 -Ausstoss in Zug untersucht. Die Analyse hat ergeben, dass der Verkehr und die Heizungen die grössten Faktoren darstellen und auch den grössten Hebel bilden. Dies beweist ein weiteres Mal ein fehlendes Verständnis für das Ausmass der Klimakrise», schreiben die Verantwortlichen des Klimastreiks Zug in einer Medienmitteilung.

Der Klimastreik Zug organisiert deshalb am 14. November um 14 Uhr eine «nationale Klimagerechtigkeits-Demonstration». Die in Zug ansässigen Konzerne seien für etwa 1,5 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich, schreiben die Organisatorinnen und Organisatoren.

«Die Klimakrise wurde primär in den Ländern im Globalen Norden verursacht, doch die Länder im Globalen Süden leiden früher und stärker unter den Folgen dieser Krise.» Länder wie die Schweiz würden die Produktion von Gütern stark ins Ausland verlagern und zusätzlich würden Länder des Globalen Nordens mittels CO 2 -Kompensationen die Verantwortung verlagern, anstatt die Emissionen im Inland konsequent zu reduzieren.

«Sinnbild einer gescheiterten Klimapolitik»

«Diese umweltzerstörerischen und menschenverachtenden Strukturen sind letztlich Ausdruck unseres neo-kolonialistischen und profitorientierten Systems mit Wachstumszwang», wird Erich Schmidiger aus Baar in der Mitteilung zitiert.