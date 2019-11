Klinik Zugersee organisiert Bazar

(ras) Am 30. November und 1. Dezember findet ab 11 Uhr (Samstag) respektive 10.30 Uhr (Sonntag) in der Klinik Zugersee in Oberwil der traditionelle Bazar statt. Besucher können in weihnachtlicher Atmosphäre Adventsgestecke und Patientenhandwerk kaufen, sich im Secondhandshop neu einkleiden oder am Flohmarkt Trouvaillen erstehen. Für kleinen Besucher gibt es Kasperlitheater, Kerzenziehen und Lebkuchen verzieren.

Dieses Jahr bietet die Klinik Zugersee zusätzlich Einblicke in den Klinikalltag. Das genaue Programm mit allen Veranstaltungen und Zeiten ist auf www.triaplus.ch/informationen/aktuell zu finden.