Kloster Heiligkreuz «Ich war sicher, dass ich eine Familie gründen werde»: Warum Sr. Mattia heute trotzdem ein Kloster leitet Seit Anfang Juli ist Sr. Mattia Fähndrich neue Priorin im Kloster Heiligkreuz in Cham. Sie spricht über ihren Werdegang und die Aufgaben, welchen sie sich mit ihrer Ordensgemeinschaft stellen muss. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 08.08.2022, 17.00 Uhr

Sr. Mattia Fähndrich (60) leitet für die kommenden sechs Jahre die Geschicke des Klosters Heiligkreuz in Cham. Bild: Matthias Jurt (Cham, 3. August 2022)

Es ist still und beschaulich im begrünten Garten des Klosters Heiligkreuz. Eine Ordensschwester geht draussen ihrer Arbeit nach, ein Angestellter sieht in den Ökonomiegebäuden zum Rechten. Eine Oase der Ruhe, nicht mal von der nahen Baustelle vernimmt man irgendwelche Geräusche. Der leichte Wind macht den heissen Sommertag etwas erträglicher.

Im Schatten der Kastanienbäume sitzt Sr. Mattia Fähndrich und schaut nach oben ins üppige Blätterdach. «Gleich sechs Eulen haben sich im vorletzten Jahr in den Kronen niedergelassen», sagt sie. Tiere wie Pflanzen fühlen sich offenbar gleichermassen wohl an diesem kontemplativen Ort am Rande Chams. Genauso Sr. Mattia. Das strahlt die 60-jährige Ordensfrau förmlich aus.

Seit einem Monat ist sie die neue Priorin im Kloster Heiligkreuz. Aus einem unkomplizierten, geheimen Wahlverfahren ist sie von den derzeit 48 dauerhaft hier lebenden Schwestern am 7. Juli als Nachfolgerin von Sr. Simone Buchs hervorgegangen, welche nach drei je sechs Jahre dauernden Amtsperioden und viel Erreichtem ihren Posten weitergibt.

«Die Wahl ehrt mich sehr und sie zeigt mir, dass mir meine Mitschwestern grosses Vertrauen entgegenbringen»,

sagt die neue Priorin. Mit der offiziellen Verkündigung des Wahlresultats durch Bischof Felix Gmür im Gottesdienst in der Klosterkirche begann Sr. Mattias sechs Jahre dauernde Amtszeit per sofort.

«Ich war mir sicher: Ich werde eine Familie haben»

Aufgewachsen ist die gebürtige Steinhauserin in Cham. Im Seminar des Klosters Heiligkreuz hat sie sich zur Kindergärtnerin ausbilden lassen. Ein Leben als Ordensfrau war für sie damals kein Thema, eher im Gegenteil. «Ich war sicher, dass ich einst eine Familie gründen werde», sagt Sr. Mattia rückblickend.

«Ausserdem war mein Leben als junge Frau durch und durch weltlich geprägt. Ich frönte meinen Hobbys, trieb Sport, war im Blauring aktiv und bereitete mich auf meine weitere berufliche Zukunft vor.»

Dann fiel ihr – wie aus heiterem Himmel – der Gedanke an ein Klosterleben ein. «Eine ernsthafte Option war es in jenem Moment allerdings nicht, eher eine spontane, flüchtige Idee. Aber irgendwie blieb sie in meinem Kopf.»

Mit der Absicht, es herauszufinden, um es vielleicht endlich abhaken zu können, absolvierte Mattia Fähndrich eine Art Schnupperwoche im Kloster Heiligkreuz. Wider Erwarten hat sie in dieser kurzen Zeit eine so grosse Erfüllung gefunden, dass sie am Ende dieser Klostertage geradezu perplex war, wie sie sagt.

«Es fühlte sich an wie ein frisches Verliebtsein. Aber im Unterschied dazu verschwand dieses Gefühl nie.»

Für Mattia Fähndrich war bald klar: Sie gehört zu dieser Gemeinschaft. Sie will sich hier einbringen, etwas bewirken können. Im September 1984 trat sie schliesslich den Olivetaner-Benediktinerinnen im Kloster Heiligkreuz bei. «In den Jahren meines Bildungsweges hier habe ich sehr viel gelernt und konnte fest ins Klosterleben hineinwachsen.» Im Februar 1993 legte Sr. Mattia ihre Profess auf Lebenszeit ab.

Von der Ausbildnerin zur Seelsorgerin

Ein sogenannt tätiger Orden, wie es die Olivetanerinnen sind, ermöglicht es den Klosterfrauen, das Glaubensleben mit einem Beruf ausserhalb des Priorats zu verbinden. Dies konnte Sr. Mattia anfänglich in ihrem Beruf als Kindergärtnerin tun. Bald wurde eine Weiterbildung Thema.

«Ich erhielt die Gelegenheit, nicht nur selbst Kindergärtnerin zu sein, sondern andere Frauen dazu ausbilden zu können.»

Als Sr. Mattia 30 Jahre alt war, absolvierte sie ein Didaktikstudium und unterrichtete schliesslich am hauseigenen Seminar.

Sr. Mattia ist optimistisch, glaubt an die Zukunft und das Unverhoffte. Bild: Matthias Jurt (Cham, 3. August 2022)

Vor der Jahrtausendwende zeichnete sich ein schmerzhafter Moment ab für die Ordensfrauen von Heiligkreuz: Der Seminarbetrieb im Kloster wird in absehbarer Zeit nicht mehr fortgeführt werden. 2006 war es so weit. Danach fand Sr. Mattia zur Seelsorge.

Sie wählte eine Ausbildung für geistliche Begleitung und studierte anschliessend Theologie in Luzern.

«Damit verfügte ich über ein sehr solides Rüstzeug sowohl für das Ordensleben wie auch für die Seelsorge.»

Mit bischöflicher Zusage aus Basel übernahm Sr. Mattia ein 40-Prozent-Pensum als Seelsorgerin in der Pfarrei St. Michael in Zug. Nun wird sie diese Tätigkeit ausserhalb des Klosters neu bewerten müssen, wie sie sagt, zumal sich ihr Aufgabengebiet als neue Priorin erweitert hat.

Der Wandel der Zeit und seine Herausforderungen

Sr. Simone Buchs hatte während ihrer insgesamt 18 Jahre als Priorin grosse Veränderungen zu bewältigen. Neben der Neuorientierung der Schwestern nach Einstellung des Seminarbetriebes und der Bewirtschaftung der frei gewordenen Räume waren wiederholt Aufhebungen von Aussenstationen des Klosters Thema, als letztes die Rehaklinik Kneipphof in Dussnang im Jahre 2014.

Auch die Sorge um die finanzielle Sicherung des Klosters war eine grosse Aufgabe, welche unter Priorin Simone schliesslich durch das Abtreten von Land im Baurecht vorläufig gelöst werden konnte.

Blick über den Klostergarten in Richtung Kloster Heiligkreuz. Bild: PD (30. August 2016)

Und nicht zuletzt beschäftigt den Orden sein drastisches Schrumpfen: Von den 104 Ordensfrauen vor knapp 18 Jahren leben heute noch 48 permanent im Kloster. Sr. Mattia lässt durchblicken, dass sie sich mit dem sich abzeichnenden Ende des Priorats Heiligkreuz auseinandersetzt. Mit ihren 60 Jahren ist sie eine der jüngsten im Haus, das Durchschnittsalter liegt um die 80 Jahre.

Hier aber legt Sr. Mattia einen hoffnungsvollen Optimismus zu Tage. «In meinen knapp 35 Jahren im Kloster habe ich gelernt, dass es immer anders kommen kann, als man sich vorstellt. Wer weiss, was in absehbarer Zeit noch geschieht?» Urquell für ihre Hoffnung und ihren guten Mut ist das Stundengebet, wie sie sagt.

«Die Kraft, die ich aus den Psalmen schöpfe, spüre ich stets auch im Alltag. Das wirkt Wunder gegen allerlei Verunsicherung.»

Neue Zugänge zu Gottes Wort

Das Leitthema des Ordens in diesem Jahr lautet «Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben», so, wie es bei Jeremiah 29,11 zu lesen ist. Und genau mit diesem Gedanken hat Sr. Mattia ihre Leitungsaufgabe angetreten. Auch sie sieht sich mit weiteren Herausforderungen konfrontiert, welche der Wandel der Zeit für einen Klosterbetrieb mit sich bringt.

Darunter fällt die Frage nach der zukünftigen kirchenrechtlichen und staatlichen Rechtsform. Auch das Glaubensleben hat sich geändert: Seit einem Jahr hat das Kloster Heiligkreuz keinen Spiritual mehr – sprich einen geistlichen Begleiter, welcher zuvor von der zuständigen Benediktinerabtei Einsiedeln gesandt worden war.

«Was die Spiritualität betrifft, haben wir viel mehr Eigenverantwortung. Die zuvor täglichen Eucharistiefeiern sind nun viel seltener geworden»,

sagt Sr. Mattia und spricht damit eine Situation an, welche in vielen Pfarreien schon lange Wirklichkeit geworden ist: Priestermangel. «Viermal wöchentlich feiern wir die Messe mit auswärtigen Priestern. Die anderen Gottesdienste gestalten wir selber.»

Vergangenes muss nicht Mangel sein

Diese veränderten Voraussetzungen hätten den Ordensschwestern anfangs grosse Sorgen bereitet. Aber viele könnten mittlerweile mit diesem Weg – weniger Eucharistie, mehr Wortgottesfeiern – gut leben. «Es hat durchaus seine positiven Seiten», erklärt Sr. Mattia. «Wir entdecken dadurch neue Zugänge zum Wort Gottes.» Zudem würden diese Umstände ein neues Bewusstsein dafür schaffen, was Eucharistie bedeutet.

«Wir lernen, dass wir das, was nicht mehr ist, nicht als Mangel sehen müssen, sondern vielmehr als Türöffner für neue Wege und Möglichkeiten», sagt Sr. Mattia und strahlt dabei grosse Zuversicht aus. Für sich und ihre Mitschwestern hat sie den Wunsch, dass sie alle gemeinsam auf dem Weg bleiben, die Hoffnung behalten und weiterhin ihre Kraft aus der Glaubensquelle schöpfen. Priorin Mattia Fähndrich ist überzeugt: «In Neues kann man hineinwachsen.» Und ganz nach Jeremiah:

«Gott schenkt uns allen Zukunft und Perspektiven.»

