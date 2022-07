Zuger Mittelschulverbindung Kolina Tugiensis ehrt einer der ihren

Vereine Kolina ehrt einen ihrer Grossen Würdig verabschiedete sich die Zuger Mittelschulverbindung Kolina Tugiensis von «ihrem ‹Sinus›» – und behält ihn in fortwährender Erinnerung. 19.07.2022, 14.39 Uhr

«Sinus» hat sich jahrelang in der Verbindung engagiert. Bild: PD

Dank grosszügigen Entgegenkommens der Familie durften zahlreiche Couleurbrüder ihre Gedenkfeier für Edy Brandenberg v/o Sinus auf dessen 1979 in Oberrisch erworbenem Landsitz begehen. Nach einem durch angeregte Diskussionen bereicherten Apéro eröffnete der Vorsitzende des Präsidiums, Andreas Müller v/o Malz, den offiziellen Teil mit gewählten Worten höchster Anerkennung und Wertschätzung für den am 18. November 2021 im 91. Lebensjahr verstorbenen Edy Brandenberg, einen der herausragendsten «Koliner» aller Zeiten. Solange es ihm seine angegriffene Gesundheit gestattete, nahm der «unverbrüchliche Freund aller» noch am Verbindungsleben teil, welches er selber überaus entscheidend mitprägte – seit 1950.

Kolina Tugiensis: Eine Herzensangelegenheit

Die Kolina bedeutete ihm eine Herzensangelegenheit, worin er sich wohlfühlte, wofür er sich ideell wie materiell in unerreichbarer Weise einsetzte. Müller betonte allzugleich und als alles andere denn selbstverständlich, bei Sinus habe es sich um einen Menschen der Harmonie und der ruhigen Töne gehandelt. Er zeigte sich davon überzeugt, dass er in Gedanken bei den Teilnehmern jedes Anlasses der Kolina Tugiensis verweile.

In verdankenswerter Manier verfasste Ernst Kipfer v/o Stelz, der selber während langer Jahre die Verbindung erfolgreich führte, einen gehaltvollen Nekrolog, vorgetragen seitens seines Sohnes Daniel Kipfer v/o Piano, welchem die Anwesenden herzlich für die zusammen mit Timo Rogenmoser v/o Chübel untadelig besorgte Organisation der Feier dankten.

Edy Brandenberg. Bild: PD

Nach abgeschlossenem Studium als Betriebsingenieur ETH und einigen Lehr- und Wanderjahren fand Sinus seine Lebensstelle bei Sprecher & Schuh in Aarau und kehrte nach seiner Pensionierung in die Kolinstadt zurück. Dort befand sich, bejahrten Lesenden noch präsent, die letzte, der Familie gehörende Ziegelei, welche nach Einstellung der Produktion Ende der 60er-Jahre 1983 definitiv aus dem Stadtbild verschwand.

Nach 50 Jahren wurde er Ehrenpräsident

Während Jahrzehnte engagierte sich Sinus in Führungsfunktionen unablässig und tatkräftig für Fortbestand und Belebung der Kolina – und verkörperte persönlich als ein Grosser deren Format als Lebensverbindung. Auch verfasste er die Chronik von 1946 bis 1961. Folgerichtig erhob ihn die GV nach 25 Jahren zusammen mit seinem kongenialen Mitkämpfer Andrew Müller v/o Mufti zum Ehrenmitglied und nach 50 Jahren, 2001, zum Ehrenpräsidenten.

Mit seiner Gattin Andrea Gretener pflog er zu Gunsten der «Koliner» in Oberrisch eine exemplarische Gastfreundschaft mit einer legendären Rekordteilnahme 1987 von 110 Personen. Am Schluss seines Nachrufs versicherte Ernst Kipfer der Familie Brandenberg die dauernde Bewahrung des ehrenden Andenkens aller Couleuriker, welche als Überleitung zum gemütlichen Teil «ihrem ‹Sinus›» die höchste studentische Würdigung in Form eines Salamanders angedeihen liessen. Dieser erlebte seinerseits eine passende Ouvertüre mittels Erklingens des Lieblingscantus des Verewigten, «Nun leb wohl, du kleine Gasse». Lebhafte Gespräche bei Köstlichkeiten vom Grill und vom Salatbuffet in froher Runde bezeugten eindrucksvoll, dass und wie sehr Sinus seinen unverrückbaren Platz in den Herzen aller einnimmt.

Für die Kolina Tugiensis: Jürg Johner v/o Lafite

