Kolumne Am 27. Dezember auf den Ökihof? – Biermayr gegen Rogenmoser Die Bescherung ist vorbei. Zurück bleibt jede Menge Karton und Weiteres zum Entsorgen. Stellt sich die Frage, ob man das sofort tun soll. Raphael Biermayr und Carmen Rogenmoser 27.12.2022, 05.00 Uhr

Wann ist der perfekte Zeitpunkt, das Weihnachts-Material zu entsorgen? Unsere Autorin und unser Autor sind sich uneins. Bild: Maria Schmid (Zug, 05. Dezember 2022)

Die Meinung von Raphael Biermayr:

Raphael Biermayr

Das Schöne – manche würden sagen Verhängnisvolle – an unserem Wertesystem ist, dass es auf einem nie endenden Leitspruch aufgebaut ist: weiter, immer weiter. So ist die Freude des Abends über grosszügige Gaben und wohlmeinende Wünsche schon am nächsten Morgen weniger ausgeprägt.

Eines der wertvollsten und zeitlosesten Geschenke nimmt sich hierbei aus, nämlich die Zeit selbst. Zeit haben um nachzudenken, um zu schätzen, um dankbar zu sein. Diese Zeit hat, wer am erstmöglichen Tag die Überbleibsel der Besinnlichkeit loswerden will. Karton und Geschenkpapier beispielsweise, aber auch jede Menge Altglas. Und damit sind nicht – oder nur zu einem verschwindend kleinen Teil – die kaputtgegangenen Christbaumkugeln gemeint.

Am 27. Dezember bilden sich vor vielen Ökihöfen im Kanton Zug traditionell lange Schlangen. Statt die Funktionen der neuen Digitaluhr auszuprobieren, sollte man beim Anstehen vor dem Styroporcontainer die Gelegenheit nutzen, die Zeit auf sich wirken zu lassen und sie mit Glück zu füllen.

Wo sonst, als auf dem Ökihof, wird das zeitlose Motto «Aus den Augen, aus dem Sinn» besser gelebt? So gesehen hat die Entsorgung des Weihnachtsmülls eine gar kathartische Wirkung. Und die sollte man nicht aufschieben. Denn nur wer die Kapseln des geleerten Nespresso-Adventskalenders (fachgerecht) entsorgt, ist offen für Neues.

Die Meinung von Carmen Rogenmoser:

Carmen Rogenmoser

Vom Weihnachtsstress in den Ökihof-Stress? Nein, danke. Nach den ereignisreichen, lauten und langen Weihnachtsfeiertagen kann ich auf ein kurzes Schwätzchen mit dem Nachbarn oder der interessierten Nachfrage eines Bekannten beim Anstehen im Ökihof getrost verzichten.

Was ich jetzt brauche, ist Ruhe. Die finde ich zu Hause mit der Familie, inmitten von zerrissenem Geschenkpapier und verstreuten Kartonschachteln – ungekämmt und im Trainer. Die Flecken auf der Tischdecke, der Lippenstiftabdruck am Weinglas, die Bierflaschen, die sich in der Küche stapeln – sie erzählen die Geschichten der letzten Tage im Kreise der erweiterten Familie. Ich schwelge in den Erinnerungen und möchte sie noch nicht loslassen.

Die Kinder sind derweil mit ihren neuen Sachen beschäftigt und spielen friedlich. Vielleicht kann auch noch etwas zusammengebaut werden. Diese harmonische Stimmung soll nicht durch vermeidbaren Aktionismus zerstört werden. Es muss nicht immer gleich weitergehen. Der Schritt vor die Haustür ist nicht nötig – ausser für einen Spaziergang an der frischen Luft. Der Duft der köstlichen Bouillon, die vom Fondue chinoise übrig geblieben ist, legt sich wie eine Decke über das Chaos in der Wohnung. Diese Ruhe nach dem Sturm ist herrlich.

Das Aufräumen kann warten. Der Ökihof ist schliesslich auch am 28. Dezember offen.