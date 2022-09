Kolumne «Die junge Sicht» Die digitale Schweiz JGLP-Vertreter Nils Jacobi fordert mehr Geduld auf dem Weg zur Digitalisierung. Nils Jacobi, Junge GLP Zug 28.09.2022, 05.00 Uhr

Nils Jacobi Bild: PD

Bei wenigen Dingen wird so viel gelogen wie bei der Digitalisierung. Es ist aber auch einfach. Niemand weiss so recht, wie die Technik funktioniert, und wenige machen sich die Mühe, in deren Tiefen einzutauchen. In einer Rangliste des World Digital Competitiveness Ranking 2021 findet sich die Schweiz auf dem 16.Platz. Warum geht dieser Prozess in der Schweiz nur so langsam?

Bei der Digitalisierung geht es, wie bei allen bisherigen industriellen Revolutionen, um die Verbesserung und Beschleunigung von bestehenden Prozessen. In diesem Übergang kommen neue Aufgaben auf. Es müssen dafür Berufe erfunden werden. Eine Digitalisierung bringt also neue Arbeitsplätze, effizientere und einfachere Möglichkeiten, Herausforderungen zu meistern. Auf was warten wir also noch? Her damit!

Schneller gesagt, als getan. Häufig scheitern Lösungen an der Einfachheit. Es wird umgesetzt, ohne dabei das Wichtigste im Vordergrund zu haben: Keep it simple! Sobald die Digitalisierung weniger als ein Muss, sondern eher als ein Mittel zum Zweck gesehen wird, steht dem Ganzen nichts mehr im Weg.

Corona hat gezeigt, dass in einer Autokratie Veränderung schneller stattfinden kann als in einer Demokratie. Das hat die kurze Reaktionszeit für die Massnahmenergreifung gegen das neue Virus in China gezeigt. Natürlich steht ausser Frage, dass damit die Bedürfnisse aller Menschen respektiert werden. Bei uns ist es nun mal so, dass Entscheide um einige Ecken gehen, bevor sie umgesetzt werden. Besonders im Bereich E-Government ist dies zu beobachten. Wir sollten unser politisches System keinesfalls als Ausrede verwenden. Prozesse finden etwas langsamer statt dafür sollten wir sie auch richtig machen.

Jeder Kanton hat seine eigenen Lösungen fürs E-Government. Dabei wären zentrale Lösungen für gewisse Angelegenheiten gar nicht so schlecht. Beispielsweise das elektronische Patientendossier zeigt, wie ineffizient eine dezentrale Lösung ist. Es gibt in der Schweiz sieben Anbieter für das EDP, davon sind die meisten privat. Eine Umsetzung eines solchen Projekts wäre viel leichter, wenn es eine E-ID gäbe. Leider ist diese Vorlage an seiner schlechten Umsetzung gescheitert.

Gerne wird in den Medien über das Negative berichtet, beispielsweise wie das Budget wieder mal überzogen wurde. Dabei werden wichtige, wenn auch kleine, Meilensteine weggelassen. Häufig sind Projekte in der IT viel grösser und komplexer, als sie eigentlich scheinen. Beispielsweise hat Zürich diesen Sommer alle Basis der Stadt zusammengenommen und ein neues Buchungssystem auf der Stadt Zürich Website umgesetzt. Solche Projekte brauchen viele Arbeitsstunden und eine gute Organisation. Auch wenn dieser Schritt klein scheint, verdient er dennoch unsere Aufmerksamkeit auf dem weiten Weg hin zur Digitalisierung.

In der Kolumne «Die junge Sicht» äussern sich Mitglieder der Zuger Jungparteien zu frei gewählten Themen. Ihre Meinung muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.