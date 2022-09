Kolumne «Die junge Sicht» Stop Woke Die Präsidentin der Jungen SVP Kanton Zug schreibt über den Zeitgeist. Kathi Büttel, Präsidentin JSVP Kanton Zug 14.09.2022, 05.00 Uhr

Die Woke-Bewegung ist in aller Munde. Alles startete, als anonyme Anfeindungen in den sozialen Medien, die Firma Dubler mit ihrem traditionellen und langjährigem Produkt «Mohrenkopf» angriff. Sofort beugte sich die Migros der Woke-Bewegung und entferne die Dubler-Mohrenköpfe aus dem Sortiment.

Zahlreiche andere Fälle häuften sich seit 2020 bis dato in verschiedenen Beispielen wie der Vorstoss, dass das Moon&Stars in Locarno keine weiblichen Acts organisierten konnte oder das Lied «Layla» in diversen Orten in Deutschland verboten wurde. Doch der Schuss ging nach hinten los, «Layla» landet in den Schweizer Charts auf Platz 1.

Die JSVP Zug kämpft mit der Initiative Stop Woke genau gegen diese Diskriminierung. Wir sind so aufgewachsen, dass es uns frei steht, was wir sagen oder wie wir uns anziehen. Nun, genau das möchten die linken Ideologen verbieten. Doch die meisten merken gar nicht, was dabei geschieht. Genau unsere Grundwerte wie die freie Meinungsäusserung oder unsere Identität wird damit zerstört und angegriffen.

Ist es rassistisch, wenn ein weisser Rastas trägt? Nein, er hat sich mit der Kultur angefreundet und er will es zeigen!

Kathi Büttel

Darf nun an der kommenden Fussballweltmeisterschaft kein Kind mehr ein Trikot von seiner Lieblingsmannschaft tragen, ist das kulturelle Aneignung? Soll die Fasnacht verboten werden, wenn sich das Kind als Indianer verkleidet? Oder soll man dem Kind nicht genau die Kindheit mit der Fantasie schenken, man kann alles sein und werden, was man sich vornimmt?

Die Bewegung bekommt immer mehr Gehör, letzte Woche wurden in Zürich über Nacht diverse Fahrzeuge beschädigt, indem man die Pneus der Fahrzeuge aufgeschlitzt hat. Denn auch die Klimaaktivisten, die sich auf Autobahnen festkleben- gehören zu den Woke-Aktivisten.

Was machen wir? Nein, wir holen nicht zum Gegenschlag aus und beschädigen die Velos. Nein, den wir haben Anstand und akzeptieren alle Meinungen und Lebensstile. Wir provozieren nicht.

Denn eines darf man nicht vergessen, denn die Menschen, die sich auf den Weg zur Arbeit machen, oder die Mutter, die ihre Kinder versorgt, sind auch auf ihr Fahrzeug angewiesen, ob Auto oder Velo.

Sie tragen einen Teil unserer Schweizer Wirtschaft bei.

Die Junge SVP Zug wird sich auch in Zukunft gegen die Aktivisten stellen und darauf hinweisen, was die Woke-Bewegung und die linken Ideologen zu zerstören versuchen. Wir stellen uns klar gegen die linken Ideologen und bekämpfen, das Unwort kulturelle Aneignung oder die Gendersprachen in unseren Zuger Schulen einzuführen. Hört doch bitte auf, alles auf ein Podest zu stellen. Man könnte meinen, bis anhin sind wir miserabel erzogen worden und haben nicht gelernt, wie man mit Menschen umgeht. Die Kinder der Zukunft sollen mit der Wahl der freien Meinungsäusserung aufwachsen können, um sich so entfalten zu können, so wie ich es durfte.

Wir werden unsere Grundrechte, Freiheit und Sicherheit schützen, sodass die Schweiz Schweiz bleibt.

In der Kolumne «Die junge Sicht» äussern sich Mitglieder der Zuger Jungparteien zu frei gewählten Themen. Ihre Meinung muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.