Kolumne «Die junge Sicht» Volksnähe dank Damoklesschwert Die FDP-Kantonsrätin Jill Nussbaumer schreibt über beschnittene politische Mitbestimmung im Kanton Zug. Jill Nussbaumer, Kantonsrätin FDP und Vizepräsidentin Jungfreisinnige Schweiz 18.01.2023, 05.00 Uhr

Über manches kann die Zuger Regierung im Regierungsgebäude allein entscheiden. Bild: Stefan Kaiser (Zug 25. Januar 2021)

Der Politologe Hanspeter Kriesi vergleicht die Referendumsdrohung mit dem Schwert des Damokles. Das sprichwörtliche Damoklesschwert stammt aus der Sage, in welcher der Untertan Damokles eingeladen wird, den Platz des Königs einzunehmen. Zuvor liess der König über Damokles ein Schwert an einem Pferdehaar befestigen. Das Schwert symbolisiert, dass die Macht des Königs mit drohenden Gefahren verbunden ist.

Jill Nussbaumer Bild: PD

Potenziell wird bei einem politischen Entscheid berücksichtigt, dass ein fakultatives Referendum das Projekt wieder zunichtemachen kann. Um dies zu verhindern, werden Interessensgruppen frühzeitig einbezogen. So führt die Drohung des Referendums oft zu volksnahen Entscheiden, auch ohne Abstimmung. Sprich, ohne das Reissen des Pferdehaares, an welchem das Damoklesschwert hängt.

Die Schliessung des stationären Notfalls der Andreas-Klinik in Cham und der kantonale Kredit für den Neubau der Schweizergarde-Kaserne haben gemeinsam, dass keine Referendumsdrohung bestand. Bei beiden bedeutenden Entscheiden konnte die Zuger Bevölkerung nicht mitbestimmen, während in Nachbarkantonen ähnliche Entscheide vor das Volk kamen. Obgleich die Entscheide keinesfalls unumstritten waren.

Die Zuger Regierung hat Ende 2022 entschieden, der Andreas-Klinik die stationäre Notfallaufnahme zu entziehen. Über 5000 Personen haben eine Petition gegen den Abbau der Notfall- und Grundversorgung der Andreas-Klinik unterzeichnet. Da eine Petition aber nicht bindend ist, konnte die Regierung die Forderung der Unterstützer ignorieren – was sie auch tat. Die breite Unterstützung der Petition deutet darauf hin, dass die Hürde von 1500 Unterschriften für ein kantonales Referendum erreicht worden wäre. Nur war der Entscheid nicht referendumsfähig. Anders ist dies in Zürich geregelt, wo die Spitalliste referendumsfähig ist.

Ein Novum im letzten Jahr war die kantonale Mitfinanzierung der Schweizergarde-Kaserne im Vatikan. Die Jungfreisinnigen Zug haben sich gegen die Auslandhilfe an den vermögenden Stadtstaat ausgesprochen. Laut Zuger Kantonsverfassung ist der Entscheid referendumsfähig, wenn die Spende mindestens 500'000 Franken beträgt. Da die Spende auf 130'000 Franken festgelegt wurde, konnte das Volk nicht mitreden. So blieb der geäusserte Widerstand unbeachtet und die Spende war beschlossene Sache. Anders war dies im Kanton Luzern, in welchem gegen die Vatikan-Spende das Referendum ergriffen wurde. Keine Gemeinde befürwortete den Zustupf an die Kaserne. Mit 71,5 Prozent Ablehnung wurde eine Beteiligung am Neubau der Schweizergarde-Kaserne klar abgeschmettert.

Im letzten Jahr haben die Entscheide über die Andreas-Klinik und die Kaserne im Vatikan gezeigt, dass ohne das Damoklesschwert Stimmen aus der Bevölkerung schlichtweg ignoriert werden. Die neue Legislatur bietet die Chance, im Licht des letzten Jahres die Entscheidungsbefugnisse zu überdenken. Und natürlich sollten wir als Volksvertreter Entscheide immer volksnah treffen – als schwebe das Damoklesschwert über uns.

Hinweis In der Kolumne «Die junge Sicht» äussern sich Mitglieder der Zuger Jungparteien zu frei gewählten Themen. Ihre Meinung muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.