Kolumne «Die junge Sicht»: Zentrumsverträglicher Verkehr als Schlüssel zur Lebensqualität Bei der Verkehrsinfrastruktur im Kanton Zug besteht grosses Potenzial zur Optimierung – und somit auch zur Steigerung der Lebensqualität Colin Biermann, Vizepräsident Jungfreisinnige, Unterägeri 07.06.2022, 17.44 Uhr

Colin Biermann.

Der Kanton Zug hat ein Verkehrsproblem. Viele Dörfer ächzen unter dem hohen Verkehrsaufkommen mitten durch die Ortskerne. Dafür braucht es Lösungen von der Politik.

Unser Kanton bietet unbestritten eine hohe Lebensqualität. Die Natur mit den schönen Seen und vielen Wäldern sowie einem Staat, der tiefe Steuern und einen engen Draht zu seinen Bürgern garantiert, machen ihn äusserst lebenswert. Nicht ins Bild passt dabei der Verkehr. Er konzentriert sich auf wenige Hauptachsen, die vielerorts durch die Zentren führen, wobei Stau, Lärm und Stress entstehen. Der Verkehr ist die Achillesferse der Lebensqualität unseres Kantons.

Insbesondere zu Stosszeiten unter der Woche stauen sich Autos, Lastwagen und Busse, alles steht still. Die Verkehrsinfrastruktur gelangt regelmässig an ihre Kapazitätsgrenze und darüber hinaus. Dies mitten in den Herzstücken des gesellschaftlichen Lebens. Man stelle sich die Stadt vor, beinahe autofrei vom Kolinplatz bis zum Bahnhof, dafür viele Begegnungszonen und Plätze zum Verweilen. Andere Gemeinden wie Unterägeri, ohne Durchgangsverkehr durch den Dorfkern, sondern mit Begegnungszonen und von Restaurantterrassen gesäumt.

Dieses Szenario soll nicht nur Wunschdenken bleiben. Realisiert werden könnte es einerseits mit der Förderung des Langsamverkehrs. Insbesondere mit dem Velo würde sich im kleinräumigen Kanton Zug schnell und stressfrei pendeln lassen. Jedoch wird der Veloverkehr noch stiefmütterlich behandelt, und die Velowege sind im Vergleich zu anderen Kantonen ungenügend und wurden in Vergangenheit vernachlässigt. So wäre die Strecke zwischen dem Ägerital und Zug prädestiniert, um mit dem Velo zur Arbeit zu fahren. Aufgrund fehlender Velowege ist das jedoch vielen zu gefährlich.

Dieselbe Situation zeigt sich an vielen Orten in Zug. Dies führt zu mehr motorisiertem Individualverkehr und verstärkt dadurch den Stau. Andererseits braucht es Umfahrungen der Ortskerne. So sollten seit Jahren aufgeschobene Infrastrukturprojekte wie der Stadttunnel in Zug oder der Umfahrungstunnel in Unterägeri aus der Schublade gekramt und endlich realisiert werden. Während in anderen Kantonen bereits die kleinsten Dörfer umfahren werden, fehlt dies bei uns in der grössten Stadt. Um in Zukunft die Lebensqualität und Attraktivität des Kantons hochzuhalten, ist die zeitnahe Umsetzung von solchen Projekten unabdingbar.

An der Finanzierung kann es nicht liegen. Die finanzielle Verfassung des Kantons ist hervorragend, dank der jährlichen Überschüsse im Millionenbereich ist das Geld für den Infrastrukturausbau vorhanden. In einem liberalen Staat sollte jedoch kein Geld gehortet werden. Vielmehr sollten es der Bevölkerung gar nicht weggenommen und damit die Steuern gesenkt oder für die zentralen Aufgaben des Staates genutzt werden.

Da sich der Zuger Steuerfuss bereits auf einem guten Niveau befindet und weitere Senkungen auch immer das gut austarierte Gefüge verändern (z.B. Wohnungspreise), sollte jeweils genauer geprüft werden, ob nicht in die Erhöhung der Lebensqualität investiert werden kann. Bei der Verkehrsinfrastruktur besteht grosses Potenzial, und mit einem Ausbau kann allen Verkehrsteilnehmenden geholfen und die Lebensqualität gesteigert werden.

In der Kolumne «Die junge Sicht» äussern sich Mitglieder der Zuger Jungparteien zu frei gewählten Themen. Ihre Meinung muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.