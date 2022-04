Kolumne, Zuger Zeitung: Braucht es mehr Bäume im bebauten Gebiet?

Kolumne Für einmal steht der Baum im Mittelpunkt: Braucht es mehr Grün im bebauten Raum? Der «Welttag des Baums» sorgte für eine Kontroverse auf der Zuger Redaktion. Carmen Rogenmoser & Raphael Biermayr 26.04.2022, 05.00 Uhr

Carmen Rogenmoser. Bild: Stefan Kaiser

Schaue ich zu Hause aus dem Küchenfenster, fällt mein Blick unweigerlich auf einen grossen Apfelbaum. Gegenwärtig ist sein Blätterkleid so dicht, dass er mir die Sicht auf die Quartierstrasse, die Kuhwiese und den See versperrt. Beim Gang in den Garten muss ich mich ducken, damit ich nicht an den Ästen hängen bleibe. Im Gegensatz zu den Szenarien, die Kollege Biermayr beschreibt, ordne ich mich also eher dem Apfelbaum unter, als dass er nach meinen Bedürfnissen gestutzt wird.

Bäume – besonders grosse und alte – lösen Emotionen aus. Das haben wir auf der Redaktion schon öfters erlebt. Etwa damals, als in Unterägeri eine alte Linde gefällt wurde. Der Protest im Dorf war gross – so gross, dass sich sogar der Gemeinderat einschalten musste. Bäume haben oft eine symbolische Bedeutung, Stichwort Wurzeln schlagen.

Auch klimatechnisch bekommen Bäume im urbanen Raum immer mehr Bedeutung. So zeigt eine Studie aus den USA, dass je reicher ein Stadtteil, desto mehr grosse, Schatten spendende Bäume. Im Sommer ist es in diesen Gebieten messbar kühler als in den ärmeren Gegenden.

Dass mehr Bäume zwischen all dem Beton helfen können, mit den Auswirkungen des Klimawandels umzugehen, scheint einfach und umsetzbar. Bäume dienen eben nicht nur der Zierde.

Raphael Biermayr. Bild: Stefan Kaiser

Natürlich kann man nichts gegen Bäume haben. Aber man kann etwas dagegen haben, wie diese in unserer Umgebung auftauchen. Nicht selten dienen sie in betondominierten Neubausiedlungen der Entlastung des Gewissens, sind also mehr Farbtupfer im Gesamtbild denn dessen Leitmotiv.

Den «Welttag des Baumes» sollte man zum Anlass nehmen, sich über die Bedeutung der Bäume in seinem Leben gewahr zu werden. Nimmt man diese lediglich en passant wahr, oder aber hält man bei ihrem Anblick inne, um ihrer lang gewachsenen Grösse und ihrer Unerlässlichkeit für uns Menschen (Stichwort Fotosynthese) zu huldigen?

Wer diese Frage ehrlich beantwortet, mag feststellen, dass er den Baum als selbstverständlich erachtet – wenn nicht sogar als störend. So wie Velofahrer, die auf einem Teppich aus frisch gefallenem Laub gebremst haben, oder Recherinnen im nassen Gras. Die Natur soll sich gefälligst dem Menschen anpassen!

Das ist eine lächerliche Haltung, sind wir doch genauso Teil der Natur wie Bäume. Nicht mehr, nicht weniger. Man sollte Bäumen also mehr Platz einräumen in unserer unmittelbaren Umwelt. Wer das nicht will, sollte lieber ganz darauf verzichten – Sträucher tun es zur Zierde auch.