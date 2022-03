Kolumne Die kälteste Jahreszeit ist fast vorbei. Doch können Wintermantel, Schneeschuhe und Mütze schon weg? Erst frühlingshaftes Wetter und dann wieder tiefer Winter. Braucht es dafür wirklich noch die Winterausrüstung? Marco Morosoli & Carmen Rogenmoser 30.03.2022, 05.00 Uhr

PRO: Marco Morosoli: Ich habe diese Wetter-Eintönigkeit langsam satt

Meine Kollegin ist dem Himmel etwas näher als ich in der Lorzenebene. Zudem gehören zwei Kleinkinder zu ihrem vierköpfigen Haushalt. Da ist sie gut beraten, die Wintersachen griffbereit zu haben. Da habe ich es mit der Auswahl der passenden Kleider einfacher. Nach dem Aufstehen ein Blick zur Bossard-Arena werfen, dann weiss ich, was ich anziehen will.

Je abwechslungsreicher die Wetterlage ist, desto flexibler bin ich. Schon seit längerem herrscht diese Wetter-Sieg-Tristesse. Sonne, Sonne und nochmals Sonne. Ich habe diese Wetter-Eintönigkeit langsam satt.

Gerade noch rechtzeitig kommt das Nass, wonach die Böden schon so lange lechzen. Nur so kommt das Grün zurück, das dem Frühling jeweils seine spezielle Prägung aufdrückt. Satte Farben sehen aber nicht nur schön aus, sie muntern auch die Seele auf. Deshalb hoffe ich, dass es wieder einmal so richtig regnet. Von mir aus darf auch ein wenig Schnee dabei sein.

Ich weiss natürlich, dass gefühlt nur ein halber Tag vergeht, bis die ersten Mitmenschen wieder über das schlechte Wetter lamentieren. Aber wir haben aktuell weiss Gott andere und viel wichtigere Dinge, die unsere vollste Aufmerksamkeit erfordern.

Marco Morosoli

Das Wetter ist, wie es ist. Aber die Wetter-Eintönigkeit ist ein schlechtes Zeichen. Wir haben nur eine Welt. Jeder Tag ist ein Geschenk, das wir geniessen sollten. Was am Himmel über einem angesagt ist, spielt keine Rolle. Immer nur Sonne pur, muss doch nicht sein. Die passenden Kleider sind schnell zur Hand.

CONTRA: Carmen Rogenmoser: Der April macht, was er will. Das habe ich am eigenen Leib erfahren

Jedes Mal beim Eintreten in die Wohnung sticht er mir ins Auge: mein langer, gefütterter, dunkler Wintermantel. Klar, ich bin froh, habe ich ihn. Mit ihm bin ich gegen jeden Schneesturm gewappnet. Seit einiger Zeit aber zuckt es mir in den Fingern. Ich möchte das Ungetüm in den Estrich packen.

Carmen Rogenmoser Bild: Stefan Kaiser

Das frühlingshafte Sonnenwetter der letzten Tage war allzu verlockend, endlich alles Winterliche wegzuräumen. Weg mit den schweren Schuhen, den vielen Mützen und Handschuhen. Wie schnell sich die Situation allerdings ändern kann, beweist die aktuelle Wetterlage. Die Temperaturen sollen wieder Richtung Null-Grad-Grenze sinken. In höheren Lagen muss sowieso bis mindestens Ostern noch mit Schneefall gerechnet werden.

Schon zu oft ist es vorgekommen, dass ich morgens beim Aufstehen gedacht habe, dass ich noch träume: Die ersten Frühlingsblümchen, die hervorgeholten Gartenmöbel und das bereitstehende Velo, alles ist unter einer dicken Schneedecke verschwunden. Daraus habe ich gelernt. Der April macht, was er will, heisst es ja. Also mache ich nicht, was ich eigentlich gerne will.

Spätestens an Ostern allerdings wird ausgemistet. Mit Genuss werde ich meinen wadenlangen Wintermantel zusammenpressen und luftdicht verpacken. An ihn werde ich über die Frühlings- und Sommermonate keinen Gedanken verschwenden – nur um ihn dann im Oktober, wenn der erste Schneefall bevorsteht, voller Vorfreude auf die anstehende Winterzeit wieder auszupacken.