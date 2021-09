Kolumne Matthias Michels Berner Woche: Die Zuschriften sind zum Glück überwiegend anständig Matthias Michel, Ständerat FDP, Zug 17.09.2021, 18.30 Uhr

Montag, 13. September

Heute heitere Schulklassen auf dem Bundesplatz. Für Ihre Zukunft debattieren wir heute vier Stunden über Beiträge an erneuerbare Energien. Energie und Klima sind beherrschende Themen, so auch am heutigen Anlass von Economiesuisse: «Wie weiter mit der Klimapolitik» – auch der Wirtschaftsdachverband hat dieses Thema entdeckt. Wirtschaften ohne Rücksicht auf Umweltauswirkungen ist heute nicht mehr denkbar. Gut so.

Beim heutigen Eintritt ins Bundeshaus erblicke ich, prominent ausgestellt, das Original unserer ersten Bundesverfassung von 1848, die am vergangen Sonntag (am «zwölften Herbstmonat des Jahres achtzehn hundert vierzig und acht») Geburtstag gefeiert hat. Zu Recht gefeiert, ist dies doch die Grundlage unseres Bundesstaates mit unseren Grundrechten, der föderalen Demokratie und dem Zweikammersystem.

Dienstag, 14. September

Mein Tag beginnt und endet mit Innovationspolitik: Im Ständerat zeigen wir uns innovationsfreundlich und verbessern die Innovationsförderung für Start-ups, Projekte und KMU. Doch das ist ein Tropfen auf den heissen Stein, solange die Schweiz vom bedeutenden EU-Forschungsabkommen «Horizon» ausgeschlossen bleibt. Die herausragende Bedeutung dieses Abkommens für unsere Wissenschaft und Wirtschaft, damit für Nachwuchskräfte und Arbeitsplätze, kommt an einem Abendanlass mit Wissenschafterinnen und Forschenden zum Ausdruck.

Schwerpunkt des Tages ist die AHV-Revision, in welcher der Ständerat grosszügige Rentenzuschläge für Frauen in der Übergangsgeneration (im Hinblick aufs Rentenalter 65) beschliesst. Das ist ein hoher Preis für den Schritt zu einem gleichen Rentenalter. Er rechtfertigt sich nur, wenn damit auch die Mitte-links-Parteien, welche dies beschlossen haben, hinter der AHV-Revision stehen. Stattdessen torpedieren Gewerkschaften nach wie vor die dringende Revision.

Mittwoch, 15. September

Täglich erreichen mich E-Mail-Anfragen zum Covid-Zertifikat: besorgte bis hin zu angriffigen Äusserungen. Die Zuschriften an mich sind zum Glück überwiegend anständig. Auch Luft ablassen ist natürlich zulässig, man erwarte dann einfach keine Reaktion. Wer respektvoll schreibt, erhält auch eine Antwort. Vielleicht nicht immer zu allen, häufig auch sehr wissenschaftlichen Fragen. Aber man soll mit Volksvertretern in den Austausch kommen können. Meine Grundhaltung ist auch durch eigene Erfahrungen geprägt: Welch ein Freiheitsgefühl, sich bei gesellschaftlichen Anlässen wieder mit vollem Angesicht begegnen zu können. Und auch unseren Studierenden mag ich gönnen, dass sie wieder in direkter Beziehung zu Dozentinnen und Dozenten studieren können. Das Zertifikat macht es möglich. Es ist eigentlich ein Freiheitszertifikat.

Donnerstag, 16. September

Ständerat ist man auch ausserhalb des Bundeshauses. So nehme ich heute aktiv teil an einer Veranstaltung der Metropolitankonferenz Zürich. Es geht um die Frage, ob sich aus den Erfahrungen der Coronakrise unsere föderalen Strukturen und Abläufe anpassen müssen. Meine Erkenntnis: Wir müssen unsere (zu «normalen Zeiten») bestehenden Organisationen und Strukturen, die unterschiedliche Rolle von Parlament und Verwaltung sowie von Kantonen und Bund stärken (und hier auch gewisse Aufgabenteilungen überdenken). Es geht also um unsere «Regelstruktur». Je besser diese ist, desto besser bestehen wir auch in Krisensituationen.

