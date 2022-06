Kolumne Mein Thema: Freiheit Anita Wagner Weibel, Gemeindeleiterin im Ruhestand, über die Freiheit, eigene Entscheidungen treffen zu können. Anita Wagner Weibel 23.06.2022, 15.50 Uhr

Freiheit und Bindung, Freiheit und Treue sind keine Gegensätze. Ich entscheide mich in Freiheit für einen Menschen, einen Freund, eine Aufgabe, für Gott. Ich entscheide mich für einen Weg und damit gegen andere Möglichkeiten. Durch diese Entscheidung, die mir anscheinend meine Freiheit nimmt, werde ich frei. Eine alte Binsenwahrheit lautet: «Wer sich nicht positioniert, wird positioniert werden».

Wenn ich mich nicht entscheide, entscheiden andere für mich. Wenn ich nicht weiß, was ich tun will, sagen andere, was ich tun soll. Wenn ich nicht weiss, wer ich sein will, sagen andere, wie ich sein soll. Eine getroffene Entscheidung zieht zwar Grenzen, aber schafft auch Identität. Ich weiss, wo ich hingehöre, ich weiss, was ich will, ich weiss, worauf ich verzichte. Gegensätze in meinem Leben – sie wollen gelebt werden.

Beten und arbeiten, Widerstand und Ergebung, Ruhe und Bewegung. Es ist gut, dass es diese Spannung in meinem Leben gibt, es garantiert Lebendigkeit. Auch Strom fliesst nur zwischen zwei entgegengesetzten Polen. Leben geschieht nicht dadurch, dass ich einen der beiden Pole aus meinem Leben streiche – Leben geschieht dadurch, dass ich mich in die Spannung hineinstelle.