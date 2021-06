Die Berner Woche von Nationalrat Gerhard Pfister

Kolumne «Meine Berner Woche» Die Berner Woche von Gerhard Pfister: Spannender Austausch mit dem Parlamentspräsidenten Estlands Gerhard Pfister, Nationalrat «Die Mitte» 18.06.2021, 19.00 Uhr

Montag, 14. Juni: In unserer Fraktion fehlen Parlamentarier, weil sie von Covid betroffen sind. Mein Zuger Kollege Peter Hegglin musste sogar ins Spital. Gute Besserung! Der Appenzeller Nationalrat Thomas Rechsteiner kann von zu Hause aus an den Debatten teilnehmen und sogar abstimmen. Die Parlamentsdienste haben das innert Monaten technisch möglich gemacht. Abends habe ich einmal frei und gehe mit Kollegen essen und jassen, natürlich draussen, an einem sommerlichen Abend.

Dienstag, 15. Juni: Der Parlamentspräsident Estlands, Jüri Ratas, stattet unserem Rat einen Besuch ab. Ich bin von unserem Nationalratspräsidenten Andreas Aebi zum Mittagessen mit der Delegation eingeladen. Der Austausch ist hoch interessant. Die baltischen Demokratien sehen sich immer stärker der Einflussnahme und Druckversuchen Russlands ausgesetzt. Ratas betonte denn auch, wie wichtig für Estland die westlichen Werte und die Demokratie sind, und interessierte sich sehr, wie unsere Direkte Demokratie funktioniert. Abends treffe ich mich mit der Unternehmensführung der Axpo. Nach dem Nein zum CO 2 -Gesetz und dem Entscheid des Bundesrats zum Rahmenabkommen gibt es mit diesen Energiespezialisten viel zu besprechen.

Mittwoch, 16. Juni: Heute sind zwei Ereignisse ausserhalb des Bundeshauses stärker im Fokus als die Session: Das Treffen zwischen Biden und Putin in Genf, und das Fussballspiel der Schweiz gegen Italien. Wenn auch keine grossen Entscheide zu erwarten waren, ist es doch wichtig, dass der Dialog zwischen den USA und Russland wieder in Gang kommt. Bundespräsident Parmelin vertrat die Schweiz als Gastgeberland dieses wichtigen Gipfels ausgezeichnet. Die Nationalmannschaft vertrat die Schweiz an der EM …. (hier können Sie sich denken, was Sie möchten). Die ausserordentliche Session zur Covid-Situation war sehr kurz und warf keine hohen Wellen mehr, wenn man das mit früheren Debatten zur Covid-Herausforderung vergleicht. Auch dies ein Zeichen für die Normalisierung der Situation, die ja erfreulich ist.

Donnerstag, 17. Juni: Über Mittag zieht es ein paar Parlamentarierinnen und Parlamentarier in die Aare zur Abkühlung. Ich habe eine sehr interessante Sitzung zu leiten als Präsident einer Parlamentarischen Gruppe, die die Anliegen von Gehörlosen, insbesondere die Förderung der Gebärdensprache, vertritt. Gehörlose haben beispielsweise Nachteile bei der Teilnahme am politischen Leben, denn ihre Kommunikationsmöglichkeiten sind eingeschränkt. Deshalb muss unsere Gesellschaft dazu Sorge tragen, dass das Mitmachen in der Politik, oder die Berufswahl und weitere «Selbstverständlichkeiten», auch für diese Menschen selbstverständlich ermöglicht werden können. Abends trifft sich die Fraktion zum Schlussabend auf der Dachterrasse des Hotels Bern, mit einem wunderbaren Ausblick über die Stadt.

Freitag, 18. Juni: Die Schlussabstimmungen gehen auch im Nationalrat für einmal schnell, ich mache mich auf den Weg nach Lugano an eine Verbandsveranstaltung. Und freue mich, dass ich am Samstag in Baar meine zweite Covid-Impfung erhalten darf. Ich war bei der ersten Impfung beeindruckt von der Freundlichkeit und Professionalität der Mitarbeitenden im Impfzentrum. Ein grosses Kompliment und ein grosses Dankeschön!

In der Rubrik «Meine Berner Woche» geben eidgenössische Parlamentarier aus Zug Einblick in ihr persönliches Tagebuch, das sie während der Session für die «Zuger Zeitung» führen.