Kolumne «Meine Berner Woche»: Kriegslage, Wirtschaftssanktionen, Energieversorgung Der Zuger Nationalrat Gerhard Pfister schreibt in seiner Kolumne, was sich auch neben der hektischen Tagespolitik in Bundesbern abspielt. Gerhard Pfister, Nationalrat, Mitte, Oberägeri 04.06.2022, 05.00 Uhr

Montag, 30. Mai

Eine reich befrachtete Session beginnt für mich mit der zweiten Ukrainekonferenz zwischen einer Delegation des Bundesrats und den Partei- und Fraktionspräsidentinnen und Fraktionspräsidenten. Die Kriegslage, Wirtschaftssanktionen, Energieversorgung und die inzwischen 50000 Flüchtlinge in der Schweiz sind die Herausforderungen, die besprochen werden.

Nachmittags hat die Finanzpolitik im Nationalrat das Wort: die Bundesrechnung des Jahres 2021 weist die enormen Kosten der Pandemiebekämpfung auf. Die Pandemie selbst ist schon fast wieder vergessen in der hektischen Tagespolitik. Dabei sollte man sich bewusst sein, dass im Herbst die Lage wieder ganz anders sein kann. Abends hält Bundeskanzler Walter Thurnherr an einem Anlass eines Verbands, den ich präsidiere, ein brillantes Referat über die gegenwärtige Weltlage in Zeiten des Kriegs in Europa, und die Herausforderungen für die Schweiz.

Dienstag, 31. Mai

Beginn der Monsterdebatte zur Volksinitiative meiner Partei für eine Kostenbremse im Gesundheitswesen, die erst am Mittwoch enden wird, mit dem Resultat, dass der Nationalrat einen Gegenvorschlag zur Initiative beschliesst. Damit anerkennt eine Mehrheit des Rats den Handlungsbedarf.

Die Prognosen von dramatischen Prämienerhöhungen im Herbst dieses Jahres sind sicher ein Grund dafür. Alle sind sich einig, dass man etwas tun muss, aber die meisten sagen auch, dass nicht sie selbst, sondern die andern das Problem sind. Die Rechnung für diese Blockade bezahlt der Mittelstand. Abends lädt meine Fraktion die Medienschaffenden zum jährlichen Apéro ein. In zwangloser Atmosphäre in einem Restaurant an der Aare ergeben sich wertvolle Gespräche.

Mittwoch 1. Juni

Frühmorgens muss ich an eine Koordinationssitzung zwischen den bürgerlichen Parteien zur Reform der zweiten Säule, die im Ständerat ein sehr wichtiges Geschäft sein wird in der dritten Sessionswoche. Es ist wichtig, dass FDP, SVP und Die Mitte sich hier abstimmen.

Solche Sitzungen sind täglich Brot von Parteipräsidenten während der Session. Sie sind wichtig, denn an diesen Treffen versucht man bei allen Unterschieden die Gemeinsamkeiten zu finden, die dann zu Mehrheiten werden im Parlament.

Hintergrundarbeit, die kein Rampenlicht hat, aber die manchmal wichtiger ist als ein Auftritt in den Medien.

Der Abend klingt für einmal sehr entspannt aus, mit der traditionellen Jassrunde mit Parteifreunden bei gutem Essen in meinem Stammlokal, dem Zimmermania, in der Berner Altstadt. Die «Schleichwerbung» für dieses gemütliche Restaurant erlaube ich mir ausnahmsweise, als Tipp, falls Sie einmal in Bern sind.

Donnerstag 2. Juni

Im Ständerat bringt Bundesrätin Viola Amherd eine Aufstockung des Armeebudgets durch. Der Rat genehmigt auch, dass der Kaufvertrag für die neuen Kampfjets F35 unterschrieben werden kann. Der Krieg in der Ukraine macht deutlich, dass die Sicherheit der Schweiz nicht selbstverständlich ist, und dass unsere Armee gestärkt werden muss. Ich treffe mich mit «meiner» Bundesrätin nach dem Ende der Sitzungen beider Räte zur wöchentlichen Besprechung aktueller Themen.

Nach einer anstrengenden ersten Woche freue ich mich auf ein paar Tage in Ligurien. Ihnen allen wünsche ich erholsame Pfingsttage!

In der Rubrik «Meine Berner Woche» geben eidgenössische Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus Zug Einblick in ihr persönliches Tagebuch, das sie während der Session für die «Zuger Zeitung» führen.