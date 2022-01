Kolumne «Mundartecke»: Beckermööli! Beckermööli! Alt Stadtrat Andreas Bossard über eine bis heute existierende Tradition. Andreas Bossard 21.01.2022, 05.00 Uhr

Sid über drüühundert Joor gids z Zug d Beckerzumpft. Die Zumpft isch e Zämeschluss vo Prueffslüüt wo sich mitenand scho im spoote Mittelalter fürs Wool vo de Becke, Zuckerbecke und de Müller ygsetzt händ. Au d Müller händ dezue ghöört. Heds doch früener z Zug und z Oberwil zwölf Mülene ghaa.

No hüt gids die Beckerzumpft wo Tradizioon und Gselligkäit pflegt. Sächzä Mäischter, wo no hütt de Pruef ums Beckergwärb tüend uusüebe und über füfzg Brüeder ghöörid zu de Beckerzumpft. De Hugo Trütsch isch zur Zyt s schträngi, fürsichtigi und gschydi Zumpftoberhaupt.

De wichtigschti Taag vo de Zümpftler isch s Hauptbott. Das Bott isch immer am letschte Mittwuche im Jänner und churz vor em Agatetag, dee isch amigs am 5. Horner (Februar).

A dem bsundere Taag tüend Zümpftler au de Chind e Fröid mache. Sid über 100 Joore tüend Becker Mutschli, Läbchueche, Guetzi, Würschtli und au Orangsche uusrüere. Dem schööne Bruuch säid mer Beckermööli. D Chind müend ganz luut Beckermööli schreye. Und d Zümpftler lärmid de immer wider: «Ghööre nüüd – lüüter». Daas Gschrey und Güüsse töönt de uf em Kolinplatz und au bim Fischmärcht.

S Hauptbott food aber nid mit de Uusrüerete aa. Näi, scho am Morge früe träffid sich d Zümpftler für de Gottesdienscht i de Liebfraue-Chappele unde. Nochethäär tüend die Manne am Hauptbott über ihri Gschäft dischgeriere. Noch em Znüüni und no vor em Zmittag – äbe am Zumpftmööli – gönd de die Manne mit de wysse Zipfelmütze zu de Gvätterlischuele, wo mer hütt Chindergaarte säid. Deet und au i de Altershäim sind die fäine Sache hoch willkomme. Ich ha ghöört, as es für die Mutschli und Süessigkäite 500 kg Määl bruuchi!

Ich sälber bi am Änd vo de 1950-er Joor sälber mit emene groosse Sack vor em Ochse gschtande und ha die fäine Gabe vo de Zümpftler versuecht abzfange. Mir Buebe händ gwettyferet wer am mäischte vo de Büüti cha häibringe.

Mängs Bröötli isch im Kolinbrunne glandet. De Hasebüeler isch amigs au deet gschtande und hed de Chind mängisch öppis ewägg gschnappet. Au hed är die Mutschli zum Kolinbrunne uus gfischet. Sys Ross «Hansi» hed de das nasse Brot gääre gfrässe.

A dem bsundere Taag isch my Brüeder fascht ums Lääbe choo. Ich wäiss no guet wie de Fuerme Buecher-Bitsch mit Ross und Waage de Kolinplatz duruuf gäge Züghuusgasse ufe hed welle faare. Är isch mit sinere Fuer ganz langsam dur die vile Chind dure gschlänglet. My elter Brüeder isch brezys i dem Momänt inere Orangsche noche gschprunge und isch ganz nööch zu de Ross ane groote. Äis vo dene Rösser isch uufgschüücht und hed mit sine Hinderbäi wild um sich gschlaage. De Fuerme hed sini Ross chuum me chönne hebe. Das Ross hed mym Brüeder e Gingg in Rugge ggää. De Kari heds ewägg grüert und isch ligge blibe!

Sofort hed mer in mit em Chrankewaage is Bürgerspital use prunge. Är isch bald wider zu sych choo. Är hed e mächtigi Prellig am Rugge ghaa. De Tokter Mäder hed de spööter zu myne Eltere gsäid: «Üüche Bueb hed grooses Glück im Ugfeel ghaa. Es paar Santimeter wyter ääne häts e Ruggewirbel chönne träffe, und de häts chönne Leemige gää». So hed de Beckermöölitaag vo 1959 au für üüs doch no guet ggändet.

D Polizy hed sit doo amigs besser glueget, as d Chind dene Mutschli, Guetzli und Orangsche oni Gfoor chönd nochegumpe.

