Fasnachtskolumne

Kolumne Prinzessin Tinini und das panische Gefolge Unsere Redaktorin Vanessa Varisco darüber, weshalb eine verlorene Schwester an der Fasnacht zum Drachen mutiert. Vanessa Varisco 24.02.2022, 05.00 Uhr

An neun von zehn Tagen sehe ich aus, als hätte man mich aus dem Schredder oder dem Waffeleisen hervorgezogen. Aber das war nicht immer so. Nein, denn ich habe eine Vergangenheit als... das traut man sich fast nicht auszuschreiben... Prinzessin. Vanessa von und zu sowieso Varisco. Zumindest an der Fasnacht in Kinderjahren. Lange, lange Zeit besuchten meine Schwester und ich die Baarer Kinderumzüge in schicken Roben. Selbst genäht von unserer Mutter, die damals keine Mühen scheute, uns diese Gewänder zusammenzuschustern.

An eine «Fasi» in schickem Gewand erinnere ich mich besonders gut. Tinini – so der eigens ausgedachte Kosename für meine Schwester – trug ein weites, weisses Ballkleid, überzogen mit bordeauxrotem Samt und aufgestickten Blüten. Ihr strohblondes Haar war zu dicken Zöpfen verflochten. Ich trug das Ganze in sattem Gelb und hatte statt aufgestickter Blüten dicke weiss-goldene Kordeln am Kleid aufgenäht. Das Haar trug ich hochgesteckt. Mit unseren prächtigen Gewändern waren wir auffallend; auch im Zuschauerraum des Kinderumzugs, der sich durch ein buntes Potpourri an Kostümen auszeichnete. Aber wir waren eben auch noch Kinder und entsprechend klein.

So kam es, wie es kommen musste. Man drehte sich um, Blick fest auf den Umzug, schallendes Kinderlachen und -geschrei rundherum, es regnete Konfetti und Orangen. Man drehte sich zurück und stellte fest: Aus zwei Prinzessinnen wurde eine, Tinini nicht mehr in Sicht. «Wo ist deine Schwester?» Die Frage ging an mich. Ich zuckte mit den Schultern, machte das unwissende Gesicht, das ich stets zog, wenn sie verloren ging. Denn, ganz ehrlich: Tinini war ein kleiner Rabauke und fehlte immer mal wieder.

Jetzt hiess es Panik. Nicht von meiner Seite, aber die ganze familiäre Entourage war in heller Aufregung. Ich fasste meinen Rock zusammen und stiefelte dem Suchkommando eifrig hinterher. Man fragte sich durch die Menschenmenge, eine kleine Prinzessin sei gesucht. Die kleine Prinzessin fand man – nicht beim kleinen Prinzen, sondern säuerlich auf einem Mäuerchen sitzend. Sie war nie ängstlich, wenn sie den Anschluss verlor, sondern immer verärgert: verschränkte Arme, böser Blick. Sie glich eher einem kleinen, feuerspuckenden Drachen, der den Turm bewachte, als einer verängstigten Prinzessin, die auf Rettung wartete.

Wir verzichteten auf Vorwürfe, aber sie kam aus dem Tadeln nicht mehr heraus. Man zähmte sie mit etwas Süssem, sodass sie friedlich kauend – in einer Hand das Gebäck, die andere fest verschränkt mit der meiner Mutter – nach Hause ging. Mann, war sie niedlich. Bis heute ist sie in den richtigen Momenten halb Drache, halb Prinzessin.