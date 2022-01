Kolumne «Seitenblick»: Aus dem Leben eines Vogels Neujahrsvorsätze sind schnell gefasst. Ob sie auch in Extremsituationen gewahrt werden, beschreibt unsere Autorin Vanessa Varisco. Vanessa Varisco 17.01.2022, 05.00 Uhr

Vanessa Varisco.

Neulich gegen’s Bett geknallt. Volle Kanne. Schienbeinhöhe. Wunderbar. Erster Gedanke: losfluchen wie ein Rohrspatz. Aber ich habe mir fürs neue Jahr vorgenommen, nicht gleich alles negativ einzuordnen, sondern der positiven Seite des Unvorhersehbaren eine Chance zu geben. Aber was zum Kuckuck soll gut daran sein, das Schienbein an die Bettkante zu zimmern? Dass ich jetzt weiss, wie viele Schritte zwischen Schlafzimmertür und einem Schlag, der mich das Licht am Ende des Tunnels sehen lässt, liegen? Humbug.