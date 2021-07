Kolumne Seitenblick: Der lustige Hund Unsere Redaktorin beschreibt, wie sich ihr Leben durch ihren tierischen Begleiter verändert hat. Vanessa Varisco 24.07.2021, 05.00 Uhr

Vanessa Varisco.

Ein lustiger Abend letztes Jahr endete damit, dass ich mit einer Ananas unterm Arm nach Hause marschierte. Larry hiess die Ananas und er hatte auch den Schneid, am nächsten Tag mit mir um den See zu spazieren. Allerdings erst, nachdem ich ihn mit Gewalt in Scheiben geschnitten habe. So oder so, Larry war bei einer Runde um den See mit dabei, unsere Seelen sind damit für immer verflochten.



Die lustigen Abende haben sich verändert, ich gehe früher heim, Larry, dieses Schnittchen, habe ich seither nicht mehr gesehen, und statt heimzuspazieren, nehme ich den Zug. Grund dafür ist, dass ich die lustigen Abende zum Teil gegen meinen lustigen Hund ausgetauscht habe. Und das ist ein bisschen, als hätte ich Nachwuchs bekommen. Er will rechtzeitig gefüttert werden, ist nicht gern allein, quengelt, wenn ihm langweilig ist, muss alles drei- bis viermal hören. Und will ihm irgendeiner nur ein Haar krümmen, knallen die Mama-Instinkte ganz anders rein. Natürlich, das muss ehrlicherweise angefügt werden, geht er mir ab und an ganz schön auf den Sender. Ein Glück, dass er so niedlich ist.



Und weil der lustige Hund die lustigen Abende, die bis in die Morgenstunden dauern könnten, gar nicht lustig findet, frequentiere ich sie seltener. Das alles auf den Hund zu schieben, wäre aber falsch. Denn genau wie Larry, das saubere Früchtchen, bin ich wohl gereifter und mit dieser Reife etwas gesetzter. Obwohl ich nie ein gar so wildes Früchtchen wie Larry war.



Die lustigen Abende sind wegen des lustigen Hundes nicht weniger lustig, nur anders. Er ist mein bester Freund. Und die scheinbar langweiligen Abende unter der Woche, an denen wir dem schönsten See – ich meine dem lustigsten See! – entlang spazieren, ist alles plötzlich friedlich. Plötzlich schön. Plötzlich perfekt.



Mein Herz steht weit offen, wenn ich sehe, wie er mir mit glitzernden Augen entgegentrabt und mich dann anspringt. Ich bin glücklich, wirklich glücklich – und wirklich lustig. Und über all der Glückseligkeit empfinde ich Dankbarkeit für all das, was er mich lehrt. Und für unsere ganz besondere Verbindung.



PS Natürlich war der Hund auch schon auf einer Seerunde mit dabei. Ich habe allerdings darauf verzichtet, ihn in Scheiben zu schneiden.