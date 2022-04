Wer bei Spielen des EVZ aufs WC der Bossard-Arena muss, wartet

Kolumne «Seitenblick»: Die Schlange der Sehnsucht – Beobachtungen beim Anstehen fürs WC bei EVZ-Spielen Wer sich im Zuger Eishockeystadion erleichtern WC will, merkt, wie seine Lebenszeit zerrinnt. Raphael Biermayr 30.04.2022, 05.00 Uhr

Wie viel Lebenszeit verbringt man eigentlich auf dem WC? Darüber kann man nachdenken, wenn man auf dem WC sitzt. Oder aber wenn man davor ansteht.

Besucher von EVZ-Matches in Zug haben eine Menge Zeit, beim Warten auf einen freien Platz solchen Gedanken nachzuhängen. Einem Defilee gleich, schreitet man schon bei der Suche nach dem Ende der Schlange lange Kolonnen von Notdürftigen ab, die alle paar Sekunden den Hals recken. Dies in der sehnlichen Hoffnung, dass die Menge vor ihnen schneller kürzer werden möge – sie irren.

Reisen zu Auswärtsspielen sind nicht nur wegen der höheren Dichte an Fans – der Begriff dient der Abgrenzung zu Zuschauern und Eventtouristen – spassig. Sondern auch deshalb, weil in fremden Stadien in der Regel weniger potenziellen Nutzern im Verhältnis mehr WC zur Verfügung stehen.

Böse Zungen behaupten, dass der EVZ nichts gegen dieses offensichtliche Missverhältnis tut, um durch Druck auf vielen tausend Blasen mehr Druck auf die Politik auszuüben – Stichwort geplanter Stadionausbau. Doch ein solches Verhalten wäre für einen volksnahen und familiären Verein natürlich undenkbar.

So wird man wohl auch weiterhin eine Menge Zeit haben, sich Gedanken zu machen über Fragen wie: Wie viel Lebenszeit verbringt man eigentlich auf dem WC? Verlässliche Zahlen dazu gibt es nicht. Eine Suche im Internet ergibt Werte von drei Monaten bis drei Jahren.

Klar ist nur: Würde man die Dauer des Anstehens vor dem WC im Zuger Eishockeystadion auf die Lebenszeit hochrechnen, wäre man auch nicht schneller am Ziel.

Raphael Biermayr, Redaktor Neue Zuger Zeitung Stefan Kaiser (Neue ZZ) Stefan Kaiser (neue Zz) / Neue Zuger Zeitung