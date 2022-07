Seitenblick: Übernachten im Zelt oder nicht?

Kolumne «Seitenblick» Ein nächtliches Abenteuer vor der Haustüre Redaktorin Carmen Rogenmoser überlegt, ob sie es wieder einmal wagen soll, im Zelt zu übernachten. Carmen Rogenmoser 16.07.2022, 05.00 Uhr

Freudestrahlend und erwartungsvoll blickt mich mein kleiner Sohn an. Er sitzt in einem Zelt und trägt bereits seinen Pyjama. Eine bequeme Matte sowie Decke, Kissen und alle mitgebrachten Plüschtiere haben ebenfalls den Weg in die temporäre Unterkunft im Garten des Ferienhäuschens gefunden.