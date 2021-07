Kolumne Seitenblick: Ein Schluck von Muttis Medizin Redaktorin Tijana Nikolic über das Muttersein. Tijana Nikolic 31.07.2021, 05.00 Uhr

Tijana Nikolic.





Ich bin nun seit einem halben Jahr Mutter einer Tochter und staune immer wieder über manche Leute. Da werde ich immer wieder von Freunden gefragt, ob ich denn auch mal mit ihnen was ohne Baby unternehmen könne. Als ob es mich nie wieder in der Einzelversion gibt.

Natürlich mache ich auch was ohne mein Kind, was ist denn das für eine Frage. Wir sind ja nicht zusammengewachsen. Manchmal brauche ich Zeit für mich, manchmal will ich einfach für ein paar Stunden nicht Mami sein oder Mami in der Ruhepause. Und das sollte, meiner Meinung nach, jedes Mami machen können. Für ihren Frieden und die Ausgeglichenheit.

Anyway, ich will hier keine Tipps für Mütter erteilen. Ich staune einfach immer wieder. Auch gute Freunde meiden einen plötzlich oder melden sich immer seltener. Eventuell auch wegen demselben Grund. Das Baby soll nicht bei gemeinsamen Aktivitäten dabei sein.

Dabei kann ich das ein Stück weit verstehen. Ich habe früher auch so gedacht; Freunde mit Kindern sind langweilig. Sie müssen alles im Voraus planen, denn sie brauchen einen Babysitter. Sie reden nur über das Baby. Sie müssen früh nach Hause aus dem Ausgang. Ja, solche Vorurteile hatte ich früher auch.

Aber jetzt sehe ich, dass das alles nicht so ist. Ich rede trotzdem gerne über andere Themen und gehe gerne an Konzerte bis in die Morgenstunden. Denn Grosseltern passen gerne auf Enkel auf, habe ich gemerkt. Ok, ich gehe nicht mehr von Donnerstag bis Sonntag aus. Jetzt eher einen Abend oder auch mal zwei. Und dann will ich auch als frischgebackenes Mami meinen Spass haben. Manchmal entspanne ich in diesen Stunden so sehr, dass es beim Nachhauseweg richtig ungewöhnlich ist, wieder zum Alltag als Mutter zurück zu kehren.

Mein Freund kennt diese Gefühle und Gedanken auch. Vor kurzem hat er eine Ausbildung zum Barkeeper gemacht. Nach einem anstrengenden Tag mit unserer Tochter hat er mir einen Drink mit Aprikosenschnaps, Pfefferminzlikör, Prosecco und Mineralwasser zusammengemischt. Der vielversprechende Name des Drinks: Muttis Medizin. Er soll die Wunden eines anstrengenden Tages als Mutter heilen. Dann lege ich die Beine hoch und verarzte mich, während mein Freund unsere Tochter ins Bett bringt.