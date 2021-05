Kolumne Seitenblick: Gewöhnt ans Gemütliche Der Mensch ist ein Gewohnheitstier: Nach monatelangem Social Distancing fällt es unserer Autorin schwer, sich wieder auf vermehrte Aktivitäten einzulassen. Carmen Rogenmoser 08.05.2021, 05.00 Uhr

Seit über einem Jahr verbringen wir die meiste Zeit in unserer Wohnung. Wie viele andere, haben auch wir es uns entsprechend eingerichtet – im wörtlichen Sinn. Die ganze Wohnung ist während der letzten Monate ein bisschen gemütlicher und persönlicher geworden. In der Küche hängen neue Bilder, das Wohnzimmer schmückt ein grosser gemütlicher Teppich, der viel Platz zum Spielen bietet und der neue Gartentisch wird sehnlichst erwartet.

Carmen Rogenmoser. Bild: Stefan Kaiser

Eingerichtet haben wir uns aber auch im übertragenen Sinn: Die ruhigen Abende auf dem Sofa sind zur Gewohnheit geworden. Nun aber droht Ungemach: Langsam, aber sicher nimmt das Sozialleben Fahrt auf. Vereinsaktivitäten nehmen wieder Platz ein. So finden Proben der Harmoniemusik statt (selbstverständlich in den erlaubten Kleingruppen), kürzlich haben wir uns für eine Vorstandssitzung erstmals wieder nicht mehr nur virtuell getroffen und mein Mann hat die vergangenen Spiele des EVZ gemeinsam mit seinen Kumpels verfolgt.

Das Ergebnis: Stress – in kleinen Dosen zwar, aber inzwischen völlig ungewohnt. Wir müssen uns wieder absprechen: Wer ist wann zu Hause und bringt die Kinder ins Bett? Der Wäscheberg türmt sich, der Kühlschrank ist leer.

Das ist natürlich etwas übertrieben, so dramatisch ist die Situation bei uns (noch) nicht. Aber der Gedanke an regelmässige Vereinsanlässe, Programm am Wochenende und Veranstaltungen ausser Haus, lassen meinen Puls tatsächlich in die Höhe schnellen. Wie haben wir das nur vorher alles unter einen Hut gebracht?

Ich befürchte, der Vorsatz, es künftiger etwas ruhiger angehen zu lassen und damit auch die positiven Effekte der Massnahmen rund um die Pandemie mitzunehmen, verfliegt schnell. Vielleicht wird einem aber auch erst bei der Wiederaufnahme von Aktivitäten bewusst, wie sehr sie gefehlt haben.

Noch habe ich ja ein wenig Zeit, mich mit dem Gedanken zu beschäftigen und die Planung in Angriff zu nehmen – am besten bei einem guten Glas Wein auf dem bequemen Sofa – dessen Sitzabdrücke allerdings dafür sprechen würden, dass mindestens dieses Möbelstück eine Pause brauchen kann.