Kolumne «Seitenblick»: Hassliebe Kaffee Redaktorin Vanessa Varisco über ihre ambivalente Beziehung zu dem beliebten Wachmacher. Vanessa Varisco 10.01.2022, 05.00 Uhr

Vanessa Varisco.

Ich hasse Kaffee. Korrektur. Ich hasse den Geschmack. Erst neulich musste ich zweimal schlucken, damit diese heisse Brühe aus einem Flughafencafé auch ja den Weg in den Magen finden würde. Dieser bittere, erdige – schlimmstenfalls sandige – Geschmack ist einfach zu viel für mich. Dennoch werden Sie mich an gewissen Tagen mit fünf bis sieben Tassen Espresso erwischen. Schwarz. Ohne Zucker. Ekelhaft.

Worst-Case-Szenario übrigens: kalter Kaffee. Damit mache ich mich wohl kaum beliebt bei der Jugend. Wie ich mir sagen liess, sind Iced Lattes schwer im Trend. Wirklich, Leute? Kaffee mit Eiswürfeln?

Das Einzige, was ich wirklich mag und brauche, ist der Koffeinkick. Nur allzu gut erinnere ich mich an das eine Mal, als ich zwei Espressi aus einer italienischen Siebträgermaschine innert zehn Minuten hinunter stürzte und danach vibrierte. Mein Kopf pulsierte, ich redete dreimal so schnell wie üblich, schob immer mal einen hysterischen Lacher ein, schlug beim Abschied aus der lustigen Runde mit der flachen Hand auf den Tisch und verabschiedete mich mit einem «Tschüssli». Sie sehen, ich war ausser Rand und Band: ein «Tschüss» hätte gereicht. Die Schattenseite des Kicks. Ganz zu schweigen vom Tief, dass mich einholt nach ein paar Stunden.

Das Kaffeetrinken kommt bei mir in Schüben. Zwei Tage lange trinke ich die rekordverdächtigen sieben Tassen, dann lasse ich drei Wochen die Finger ganz davon. Eine etwas pervertierte Form der Balance. Kaum eine gesunde. Denn wie viele ahnen: Kaffee ist für mich kein Genussmittel, sondern ein Gegenmittel für meine schlechten Schlafgewohnheiten. Sehr effektiv. Ein kleines Helferchen, um all das zu bewältigen, was ich mir vorgenommen habe im Leben.

Natürlich würde ich jedem anderen davon abraten, Kaffee exzessiv zu konsumieren. Selbst wenn es nur tageweise ist. Aber ich erlaube mir diesen Spass. Ganz ehrlich: Es hat schon etwas, morgens kurz nach 3.30 Uhr – aktuell für mich Tagwacht – kichernd am Küchentisch zu sitzen, weil die ersten zwei Tassen schon richtig Spass machen. Wohlwissend, dass der Kaffee mich durch die nächsten 20 Stunden bringen wird.

Aber andererseits: Beim Gedanken an diese elendig bittere Note kommt mir schon wieder die Galle hoch.