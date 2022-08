Kolumne «Seitenblick» Introvertiert und glücklich Unsere Redakteurin über die Vorurteile gegenüber ruhigen Personen und wie sie ihre stille Persönlichkeit zu schätzen gelernt hat. Nora Baumgartner 16.08.2022, 08.50 Uhr

«Sag doch auch mal was», «Du bist so still», «Du könntest dich mehr am Unterricht beteiligen»: Das sind alles Aussagen, die ich mir als introvertierte Person zur Genüge anhören musste. Worte können einen so hart treffen. Fast zwei Jahrzehnte lang hat mich das persönlich kaputt gemacht. Ich fühlte mich wie ein Ausserirdischer in einer lauten Welt. Niemand verstand mich – ich mich selber auch nicht.