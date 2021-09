Kolumne Seitenblick: Kannst du mir helfen, Tata? Unsere Redakteurin beschreibt die immerwährende Unterstützung durch ihren Vater. Tijana Nikolic 12.09.2021, 16.26 Uhr

Tijana Nikolic.

Bild: Maria Schmid

Letztens hatten ich und mein Freund in unserer Toilette einen Notfall. Dies Mitten in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Das Abwasser in all seiner Pracht lief aus dem Duschablauf wieder heraus. All meine schönen, neuen Handtücher mit maritimem Design-Konzept wurden zum Schutz vor dem auslaufenden Übel geopfert. Ein Horror-Szenario. Sollte ich in Zukunft Filme schauen, in denen jemand in der Kanalisation herumschwirrt, werde ich leider den Geruch sofort wieder präsent haben – ganz ohne Geruchsfernsehen.

Im Nachhinein witzig fand ich allerdings meine erste Reaktion auf das ganze Geschehen. Ohne viel zu überlegen, schnappte ich mir mein Handy und läutete meinen Vater (auf Serbisch Tata) aus dem Bett, um ihn zu fragen, was ich machen soll. Und obwohl ich schon während des Klingelns wusste, dass ich eigentlich einen Notfall-Sanitär rufen muss, beruhigte es mich irgendwie, dass mein Vater mir ebenfalls dazu riet.

Es ist schon witzig, wie wir erwachsen werden und uns doch oft in brenzligen oder Notsituationen an unsere Eltern wenden. Zumindest ist es bei mir so. Verneiner bedenke hierzu nur mal, wie viele Grosseltern jeweils auf ihre Enkel aufpassen, weil dies die einfachste (und auch günstigste) Lösung ist.

Meine Mutter hat mir mal gesagt, dass sie sich mit meinem Vater zusammen überall hinwagen würde, weil er sich in jeder Situation irgendwie zurechtfindet. Das habe ich mir wohl zu Herzen genommen, wie mir scheint.

Denn ob mein Anliegen das Müllentsorgen, Reparaturen oder die Steuererklärung ist – mein erster Ansprechpartner ist und bleibt mein Vater.