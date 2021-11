KOLUMNE Seitenblick: «Schniid mal die Haar!» Unser Autor war beim Coiffeur. Sie sagen, das ist keine Meldung wert? Haben Sie eine Ahnung. Kilian Küttel 06.11.2021, 05.00 Uhr

Kilian Küttel, wieder mit sozialverträglicher Frisur.

Ich habe es getan. Meine Haare sind weg. Also nicht alle, das kommt früh genug. Ich spreche von meinen schulterlangen, gelockten Haaren, die ich anderthalb Jahre habe wachsen lassen. Die ich gewaschen, gekämmt, gepflegt habe. Monatelang bin ich nach dem Duschen mit einem Handtuch um den Kopf durch die Wohnung spaziert, habe mich an Knöpfen abgearbeitet wie ein Matrose auf hoher See, Wind in allen seinen Formen und Arten hassen gelernt und die Frage «Hesch ächt es Haargümmeli da?» mehr gestellt als man vermutlich sollte.

Und jetzt? Alles vorbei. Ende. Weg.

Was ich vor meinem Coiffeurbesuch und nach Überschreiten der kritischen Zwischenlänge (jenem Niemandsland zwischen Musterschülerscheitel und Robert-Plant-Mähne, in dem man insbesondere durch ein an den Ohren abstehendes «Zännihaar» auffällt) gelernt habe? Als Mann mit langen Haaren durch die Welt zu laufen ist offenbar ein Politikum.

Gefühlt jede und jeder hatte eine Meinung zu meiner Haarpracht – und niemand hat gezögert, sie ungefragt kundzutun. Wobei die Einschätzungen ein Spektrum abdeckten, das vom aufrichtigen Gefallen (herzlichen Dank an die Wenigen, Ihr hattet unrecht) bis zur ehrlich und offen zur Schau gestellten Abscheu reichten (Du bist trotzdem die Beste, liebe Grüsse, Dein Sohn).

Und wieso all das? Weil man nicht der Norm entspricht. Weil das «ämel sicher nid normal isch», wie das jüngst ein Freund anmerkte, um mir zum x-ten Mal denselben befehlsartigen Ratschlag zu geben: «Schniid mal die Haar!»

Teufel, genau das habe ich jetzt getan. Nicht wegen Euch. Wegen mir. Weil die Frisur genervt hat. Weil sie ein Pandemieprojekt war, geboren im zweiten Lockdown, am Ende ihres Lebens angekommen. Weil ich mich jetzt fünf Jahre jünger fühle. Und weil ich langsam in ein Alter komme, in dem das etwas Gutes ist.

Zugegeben, beim ersten Blick in den Spiegel habe ich selber gestaunt. Die Frisur kam ein wenig gar seicht daher. Brav. Sah ein bisschen nach Erstkommunikant aus. Aber das war nur der erste Eindruck. Mittlerweile gefällt's mir. Und wie das mein Umfeld sieht, muss ich gar nicht fragen. Das höre ich früh genug. Todsicher.