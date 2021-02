Kolumne Seitenblick: Zwei Steine müssen zurück Aufgeschobene Pläne und Zeitvertreib in der Pandemie. Marco Morosoli 07.02.2021, 16.46 Uhr

In der jeder Kirche, in die ich hinein trete, suche ich nach entzündbaren Kerzen. Aus Orten, die mir ans Herz gewachsen sind, kommen Steine ins Gepäck. Wie bei den Kerzen sind es jeweils zwei. So habe ich von der Hemmkoppe, der Rigi von Ziegenrück an der thüringischen Saale, zwei tolle Funde sichtbar auf meinem Pult deponiert.

Von meiner Bahnreise nach Senneterre, einer kleinen Stadt im Norden der kanadischen Provinz Quebec, habe ich im Mai 2019 ausnahmsweise vier Steine mit nach Zug genommen. Zwei schöne Stücke und zwei missratene. Ich habe mir damals geschworen, das ich letztere wieder zurückbringe. Coronabedingt wohl erst im nächsten Jahr. Die zwei grausligen Steine lasse ich dann dort, um eine mir zugestossene Gemeinheit endgültig abschliessen zu können.

Was ich ebenso in Senneterre lernte: Die Stadt lag einst an der National Transcontinental. Das war die erste und kürzeste Bahnlinie von Montreal in Richtung British Columbia. Ihr Schicksal war wohl schon beim Bau besiegelt, denn um grosse Zentren wie Toronto machte sie einen Bogen. Ihre Geschichte gibt aber genug Stoff für ein Museum in Senneterre. Ein Mitarbeiter, er war selber Lokomotivführer, erklärt mir radebrechend auf Englisch, was damals im Norden von Quebec abging. Wir haben uns nicht immer verstanden, aber hatten einen gemeinsamen Nenner: Unsere Leidenschaft für die Eisenbahn.

In den gegenwärtigen Stillstand vergesse ich die Zeit auch gerne mit dem Anschauen von Dokumentationen. Da habe ich aktuell sehr viel über die Plattentektonik der Erde gelernt. Ein von der afrikanischen Platte abgebrochener Teil driftete vor sehr langer Zeit in Richtung Europa. Der Zusammenstoss formte die Alpen. So kam es, dass das Gestein des Matterhorns auch der Mensch aus Afrika stammt - und kein Migrationsgesetz hat dies verhindern können.

Träumen und Weiterbilden sind bei mir immer weiter angesagt. Ich gestehe aber, dass ich mich wieder auf die Sozialkontakte freue. EVZ-Eishockey am Fernseher ist voll ok, in der Bossard-Arena aber unschlagbar.