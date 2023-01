Kolumne «Standpunkt» Eine Chance für Veränderungen Die Zuger ALG-Gemeinderätin Michèle Willimann fordert mutigere Lösungen für eine Veränderung. Michèle Willimann, Gemeinderätin ALG 03.01.2023, 05.00 Uhr

Mit dem neuen Jahr beginnt auch eine neue Legislatur. Die Herausforderungen bleiben grösstenteils dieselben, doch ist ein neu zusammengesetzter Rat auch immer eine Chance für Veränderungen. In verschiedenen Bereichen stehen wegweisende Entscheide an, die mit viel Weitsicht getroffen werden müssen.

In vielen Bereichen ist die Stadt Zug bereits fortschrittlich unterwegs, doch in ebenso vielen Bereichen braucht es zukünftig mutigere Lösungen, um eine Veränderung zu erwirken. Die Stadt geht weiterhin von einem grossen Bevölkerungs- aber auch Beschäftigtenwachstum aus. Das bringt Veränderungen in verschiedensten Bereichen mit sich. Bei der Schulraumplanung sind weiterhin grosse Bestrebungen nötig, doch scheint diese nun auf dem richtigen Weg zu sein. Sorgenkinder bleiben aus meiner Sicht der Verkehr, der preisgünstige Wohnraum, die Grünräume sowie die städtebauliche Qualität neuer Bebauungen.

Noch immer hält sich das Motto «alle Verkehrsteilnehmenden gleich behandeln». Das klingt zwar gut, im Endeffekt profitiert aber niemand davon. Der Platz ist begrenzt und so muss dieser effizient genutzt werden, denn der Verkehr wird nur schon aufgrund des Wachstums weiter zunehmen. Es geht keineswegs darum, einzelne Verkehrsteilnehmende auszuschliessen. Platz und Ressourcen sollten aber zukünftig gezielt genutzt und eingesetzt werden. Die Zeit der grossen Ausbauten in den motorisierten Individualverkehr ist vorbei. Das ist weder nachhaltig noch weitsichtig. Grosses Potenzial besteht im Ausbau des flächeneffizienten und ökologischen Fuss- und Veloverkehrs. Verschiedene Studien aus anderen Schweizer Städten zeigen, dass nach einem gezielten Ausbau der Veloinfrastruktur, der Veloverkehr kurze Zeit später massiv zugenommen hat. Statt niemandem ins Gärtchen zu treten, sollten wir deshalb die Zügel besser selbst in die Hand nehmen und den Verkehr zukünftig sinnvoll lenken.

Mit dem ungesunden Verhältnis von Beschäftigen und Bewohnenden herrscht nebst der Tiefsteuerstrategie zusätzlicher Druck auf den knappen Wohnraum. Wir brauchen dringend mehr Wohnraum, insbesondere bezahlbaren Wohnraum. Es ist schlichtweg traurig und gleichzeitig inakzeptabel zusehen zu müssen, wie mit Zug verbundene Menschen unfreiwillig wegziehen müssen. Wir werden Opfer unserer eigenen Attraktivität! Gerade bei den vielen anstehenden Bebauungsplänen muss viel mehr preisgünstiger Wohnraum eingefordert werden. Im Minimum die Mehrausnützung sollte dabei für preisgünstigen Wohnraum vorbehalten sein. Generell sollte bei Bebauungsplänen mehr Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit gelegt werden. Ein Bebauungsplan ist immer ein Geben und Nehmen und dabei ist es auch gerechtfertigt, dass die Stadt klare Forderungen stellt.

Die grossflächigen Bauten verbauen unsere Stadt für Jahrzehnte. Weit- statt Kurzsicht ist deshalb entscheidend. Auch ist mit der Siedlungsentwicklung nach innen der Fokus auf die Freiräume zu verstärken. Mit höheren und dichteren Bauten sind umso wertvollere Frei- und Grünräume zu schaffen. Schliesslich soll die hohe Lebensqualität beibehalten werden.

Im Rahmen der laufenden Ortsplanungsrevision werden wir in vielen der genannten Bereiche wichtige Entscheide für die Zukunft fällen. Dabei müssen die Herausforderungen angepackt werden. Es sind die mutigen Entscheide, die unsere Stadt weiterbringen. Und diese sind mehr als nötig, damit unsere Stadt nicht nur für uns, sondern auch für unsere Nachkommen noch lebenswert bleibt. Dabei wünsche ich mir mehr Weitsicht und weniger Egoismus.

