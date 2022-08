Kolumne «Standpunkt» Mitten aus der Gesellschaft Die Zuger Gemeinderätin Corina Kremmel schreibt über die Schönheit der Stadt und den Wert der Konsenspolitik. Corina Kremmel, Gemeinderätin Mitte, Zug 16.08.2022, 08.06 Uhr

Blick auf den Landsgemeindeplatz in Zug. Bild: Stefan Kaiser (28. Juni 2021)

Die Hitzetage dieses Jahr konnten wir in vollen Zügen geniessen, sei es mit einem Bad im Zugersee, einem Ausflug auf den Zugerberg und Wildspitz. Oder einfach beim gemeinsamen Grillieren zu Hause. «Wann wird’s mal wieder richtig Sommer», das war dieses Jahr wieder so weit. Viele Abende, an denen wir den schönsten Sonnenuntergang der Schweiz in Zug geniessen durften.