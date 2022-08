Kolumne «Standpunkt» Politische Taten statt leere Wahlversprechen Etienne Schumpf, Stadtratskandidat und Gemeinderat FDP, schreibt über seine Anliegen. 31.08.2022, 05.00 Uhr

Blick auf einen Teil der Zuger Altstadt. Bild: Stefan Kaiser (28. Juni 2021)

Für mich gibt es keine wichtigere Berufung als den Dienst am Staat und an der Öffentlichkeit. Auf diesem Weg möchte ich Ihnen als Stadtratskandidat aber keine leeren Wahlversprechen für die Zukunft machen, sondern an meinen politischen Taten der Vergangenheit gemessen werden.