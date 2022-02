Kolumne «Zuger Ansichten»: Haben wir mit dem Sozialsystem übertrieben? Kantonsrat Matthias Werder macht sich Gedanken zum Schweizer Sozialsystem. Matthias Werder, Kantonsrat SVP, Holzhäusern 12.02.2022, 05.00 Uhr

Geschätzte Leser, heute ist das Sozialsystem doch sehr stark reguliert. Die Prozesse und Abläufe sind vorgegeben und wenn die KESB einen Entscheid fällt, ist das so, dass Sie umgehend die unendliche Geschichte im Teil eins, zwei und drei durchleben. Wenn Sie zum Beispiel noch Kinder haben und Ihre Ex-Partnerin oder -Partner nicht einsichtig ist und im ewigen Kampfmodus verweilt, kann das richtig ausarten. Dann reden wir von Beistandschaft, Pflegefamilie, Kinderanwalt, familienbegleitende Sozialarbeiter und so weiter. Sie persönlich werden dann auch noch einen Anwalt benötigen, damit Sie im Prozess die richtigen Formalitäten einreichen.

Hier können wir von einer Arbeitsmaschine reden. Kosten werden generiert und finden kein definiertes Ende. Auch wenn Sie sich dagegen wehren und eine ablehnende Haltung einnehmen, Sie können den Prozess nicht stoppen. Es kommt sehr darauf an, welche Personen bei der KESB sitzen, lesen Sie immer die Protokolle der Behördenmitglieder sorgfältig durch. Schon häufig wurden so unwahre Fakten geschaffen. Am Ende der Geschichte Teil 3 ist es so, dass derjenige, welcher etwas Vermögen hat, den gesamten Prozess selber aus seiner Tasche bezahlt. Derjenige, welcher Vermögen hat, bezahlt jede angeordnete Massnahme, Abklärungsaufträge und so weiter. Wenn Sie kein Vermögen haben, wird alles von der Wohngemeinde bezahlt. Sie dürfen sich einen Anwalt aussuchen für die kostenlose Rechtsvertretung. Diesen kostenlosen Support, finanziert von Steuergeldern bekommen Sie auch, wenn Sie die Person sind, welche für den ganzen eingeleiteten Prozess verantwortlich ist. Da kommt doch der Gedanke auf, wie weit sind wir gekommen und ob dies der richtige Weg ist.

