Zuger Ansichten: Kantonsrat Erich Grob über Landwirtschaft in Zug

Kolumne «Zuger Ansichten» Landwirtschaft im Wirtschaftskanton Zug: «Es gibt nur ein Miteinander» Die Landwirtschaft gehört zum Kanton Zug, wie die wirtschaftsfreundliche Politik. «Es gibt nur ein Miteinander, mit gegenseitigem Respekt», schreibt Kantonsrat Erich Grob. Erich Grob, Kantonsrat Die Mitte, Cham 18.02.2023, 05.00 Uhr

Als praktizierender Landwirt freut es mich, dass es unserem Kanton Zug so gut geht. Dies ist auch ein grosses Verdienst einer weitsichtigen und wirtschaftsfreundlichen Politik. Von der Gesamtfläche des Kantons ist rund die Hälfte landwirtschaftlich produktives Land, wiederum zwei Drittel davon im Berggebiet. Die Landwirte sind mit rund 420 Betrieben eine kleine Bevölkerungsgruppe. Und doch ist ihr Wirken überall sichtbar.

Eine gepflegte und aufgeräumte Landschaft ist auch ein Markenzeichen unseres Kantons. Selbst auf der Autobahn, wenn man Richtung Zugerland fährt, grüssen die Kirschen auf der Werbetafel für den kleinsten Vollkanton. Sichtlich stolz ist man auch auf den traditionellen Stierenmarkt, an diesem sitzen «Bänker» im Anzug neben bärtigen Bauern mit Edelweisshemden, auch die Regierung lässt es sich nicht nehmen, sich unter das Volk zu mischen. Solche Traditionen gilt es beizubehalten.

Die florierende Wirtschaft und das stetige Wachstum erhöhen aber den Druck auf die Naherholungsgebiete und die praktizierende Landwirtschaft. Hier gilt es, den Leuten, die heute praktisch keinen Bezug mehr zur Landwirtschaft haben, mit Aufklärung die Zusammenhänge aufzuzeigen.

Erich Grob, Kantonsrat Die Mitte, Cham. Bild: Lukas Schnurrenberger,

AVP Media

Ein Beispiel dazu: An der Zuger Herbstmesse stand ich einen Nachmittag am Stand der Zuger Bauern der Bevölkerung Red und Antwort. Eine Besucherin sprach mich auf das Thema Littering an. Sie meinte, eine Kuh ist ja wohl nicht so doof und frisst eine weggeworfene Aludose. Ich erklärte ihr, dass das wohl richtig ist, solange die Dose ganz liegen bleibt. Wird die Parzelle gemäht und als Grassilage in die vielerorts sichtbaren Siloballen gepackt sieht das Ganze anders aus.

Die Siloballenpresse schneidet das Futter (und somit auch die Aludose) in kleinste Streifen. Das Ganze wird in Folie gewickelt und über die Winter­monate verfüttert. Die Gras­silage wird dazu in einem Futtermischwagen mit weiteren Futtermitteln wie Heu oder Mais gemischt. Die Kuh frisst als Wiederkäuer innert kürzester Zeit sehr viel Futter, so verschlingt sie unbemerkt die mittlerweile feinen Streifen der Aludose. Beim Wiederkäuen können diese die Magenwände verletzen und die Kuh kann qualvoll verenden. Ebenfalls kann liegen gelassener Hundekot den Tod einer Kuh verursachen. Dies durch eine Vergiftung des durch Hundekot kontaminierten Futters.

Die Besucherin der Zuger Messe bedankte sich für meine Ausführungen und sagte, dass sie dies nun mit anderen Augen sehe.

Nebst Aufklärung braucht es auch klare Regelungen für alle, die sich in den Naherholungsgebieten aufhalten. In der Gemeinde Cham patrouilliert seit letztem Jahr ein sogenannter Ranger in einem Teilzeitpensum.

Bei Spaziergängen an neuralgischen Orten beobachtet er das Verhalten der Erholungssuchenden. Bei konkretem Fehlverhalten spricht er die Leute an und klärt sie über die Verhaltensregeln auf. Dies nicht mit dem Mahnfinger oder Bussenkatalog, sondern mit Argumenten.

Ein Dienst, den ich sehr schätze und der weiter ausgebaut werden kann. Auf dem ehemaligen Papieri-Areal entstehen über die nächsten Jahre Wohnungen für 2000 Menschen sowie rund 1000 Arbeitsplätze. Auch sie werden sich sicher gerne in einer intakten Natur aufhalten.

Es gibt nur ein Miteinander, mit gegenseitigem Respekt.