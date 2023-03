Zuger Ansichten: ALG-Kantonsrat Luzian Franzini über Putin

Kolumne «Zuger Ansichten» Mit Solarpanels gegen Putin Zug und die Schweiz sind stark abhängig von Rohstoffen aus Russland. Und ab dem 12. April lebt die Schweiz bei der Energieversorgung auf Pump. Luzian Franzini, Kantonsrat ALG, Zug 03.03.2023, 17.00 Uhr

Vor einem Jahr marschierte Wladimir Putin in die Ukraine ein. Seither haben über 33000 Menschen ihr Leben verloren und 10 Millionen wurden vertrieben. Am Rohstoff-Rundgang, welcher am letzten Wochenende in Zug stattfand, zeigte sich vor allem eines: Die Schweiz und der Kanton Zug haben ihre Lehren aus dem Krieg noch nicht genügend gezogen. In Zug wird nicht nur mit einem grossen Teil russischer Energieträger gehandelt und somit Putins Kriegskasse gefüllt – wir selbst sind auch noch immer zu grossen Teilen abhängig von ausländischen Energieträgern.

Russland ist seit mehr als zehn Jahren Hauptlieferant aller fossiler Primärenergie­erzeugnisse Steinkohle, Rohöl und Erdgas in die EU. Und auch drei Viertel der Schweizer Energie wird über weite Distanzen importiert, dazu gehören alle Erdölprodukte, Erdgas sowie Uran. Aus einer sicherheitspolitischen Perspektive ist dies bedenklich und macht uns erpressbar.

Zusätzlich kostet dies die Schweizer Volkswirtschaft jährlich 10 Milliarden Franken. Geld, welches auch in der Schweiz gut investiert werden könnte. Sinnbildlich für die hohe Auslandabhängigkeit bei der Energiever­sorgung steht der so genannte Energie-Unabhängigkeitstag. Dieses Datum gibt an, bis zu welchem Tag im Jahr die Schweiz energiemässig vom Ausland unabhängig ist, d. h. ihre inländische Produktion aufgebraucht hat.

Von diesem Zeitpunkt an leben wir bei der Energieversorgung auf Pump, sind also vom Ausland abhängig. Wie die Schweizer Energiestiftung SES berechnet hat, fällt dieser Tag dieses Jahr auf den 12. April. Und auch wenn andere europäische Länder abhängig sind, stehen wir im europäischen Vergleich leider schlecht da. Mit einer Energieunabhängigkeitsquote von 28,1 Prozent im Jahr 2020 liegt die Schweiz im europäischen Vergleich im hinteren Mittelfeld.

Es zeigt sich vor allem etwas: Unsere Stromversorgung wird krisenresistenter und ökologischer, wenn man statt auf den Weiterbetrieb der alten AKW mit russischem Uran auf einen beschleunigten Ausbau von Photovoltaik-Anlagen setzt. Dies gilt vor allem, wenn die europäische Blockade weitergeht und die Schweiz nicht in den europäischen Strommarkt eingebunden wird.

Der Kanton Zug verpasste leider gerade kürzlich eine Chance, hier einen entscheidenden Beitrag zu leisten und das Zuger Sonnenenergiepotenzial endlich zu nutzen. Bei der Revision des Zuger Energiegesetzes lehnte die bürgerliche Mehrheit mit Mitte, FDP und SVP einen Antrag der ALG für eine Zuger Solaroffensive ab.

Im Moment nutzen wir in unserem Kanton nur etwa 4 bis 5 Prozent der Sonnenergie. Ziel war es, dass auch bei Umbauten von bestehenden Häusern Solarpanels installiert werden sollen, sofern dies auch wirtschaftlich sinnvoll wäre. Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, muss das Potenzial bestehender Gebäudeflächen genutzt werden.

Es ist klar: Die energiepolitische Unabhängigkeit wird kein Zuckerschlecken, die Schweiz weist aber grundsätzlich die richtigen Rahmenbedingungen auf. Dank unseren Stauseen verfügen wir über einen Speichermechanismus und in den Bergen gibt es ein enormes Potenzial an Sonnenenergie.

Mit einer engagierteren Solaroffensive liessen sich gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Mit dem Aufbau der heimischen Solarindustrie können einerseits Zehntausende von spannenden Arbeitsplätzen geschaffen werden. Sonnenergie ist zudem gut fürs Klima und gut für die ukrainische Bevölkerung. Denn ohne Rohstoffverkäufe würde Putins Regime aus finanzieller Perspektive bald auf dem Trockenen sitzen.