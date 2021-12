Kolumne «Zuger Ansichten»: Sicherheit verdient seinen Preis Die Mitte-Kantonsrat Benny Elsener wünscht sich eine bessere Ausrüstung für die Zuger Polizei. Benny Elsener, Kantonsrat Die Mitte, Zug 24.12.2021, 05.00 Uhr

Dem Kanton geht es verdammt gut, so die Worte von unserem Finanzdirektor. Das Budget 2022 zeigt es auch deutlich auf. Den zwingenden Stadttunnel in abgespeckter Form können wir uns heute leisten und auch der Tunnel in Unterägeri darf in Erwägung gezogen werden. Heute geht es mir aber um die Sicherheit, auch für die Sicherheit haben wir Geld.

Aus meiner aktiven Feuerwehrzeit als Vizekommandant in der Stützpunktfeuerwehr weiss ich, was es heisst, im Ernstfall eine gute Ausrüstung um seinen Körper zu wissen. Am 13. März 2002 um Mitternacht explodierte es auf dem Dach eines Gebäudes in der Ober Altstadt während unseres Feuerwehreinsatzes. Die Druckwelle warf mich samt Atemschutzgerät von der Leiter. Zu meinem Glück trug ich einen qualitativ hochstehenden Helm. Ausser einem ausgeschlagenen Zahn inklusive Wurzel, einem heute noch unbeweglichen Finger, der mich im Winter friert und mich an das Ereignis erinnert, sowie einem gebrochenen Fuss kam ich glimpflich davon.

Auch stand ich bei einem Löscheinsatz in einer Wohnung in Oberwil plötzlich mitten im Feuer. Es wurde mehr als heiss, aber auch hier kam ich glimpflich davon. Dank unserer super Ausrüstung. Und eine super Ausrüstung wünsche ich auch der Zuger Polizei an der Front. Die Zuger Polizei hatte in den letzten Jahren mehrere Ereignisse, bei denen sich immer wieder psychisch auffällige Personen verschanzten, massiv drohten und Waffen besessen haben.

In mehreren Medienmitteilungen, die mir bekannt sind, war die vorrückende Polizei für einen Zeitpunkt die Zielscheibe oder sie konnten aus diesem Grund Hilfe erwartende Personen nicht evakuieren. Der Polizei steht heute kein mobiler Schutzschild in gefährlichen Zonen zur Verfügung für die Rettung von Menschen oder Interventionen, die Gefahr zu stoppen, ohne sich selber in höchste Gefahr zu bringen. Der Polizei fehlt ein geschütztes und multifunktionales Zivilfahrzeug. In der ganzen Zentralschweiz steht keines zur Verfügung. Nur mit einem kugelsicheren Auto kann die Polizei für sofortige Hilfe in die Gefahrenzone vorrücken oder Personenschutz leisten. Das wissende Risiko hat ein enormes Schadenspotenzial. Nur ein Opfer, das durch ein solches Fahrzeug gerettet werden könnte, würde ein Vielfaches kosten.

Darum geht es in dieser Sache, nicht um das Geld. Es geht um den Menschen. Denn es ist nicht die Frage, ob bei uns wieder einmal ein entsprechendes Ereignis vorkommt, nein, die Frage ist, wann! Schon ein fataler Schuss oder Wurfgegenstand in den kommenden 10 bis 15 Jahren würde die Anschaffung mehr als rechtfertigen.

Der Kantonsrat lehnte diese notwendige Anschaffung mit der Begründung ab, es bestehe kein Bedarf. Ich frage mich, wann besteht denn der Bedarf? Nach einer verletzten Person? Nach zweien, oder nach dreien? Oder noch schlimmer, nach einer toten Person? Wie viel ist uns denn ein Menschenleben wert?

Die Mitte Fraktion setzte sich im Kantonsrat deutlich dafür ein. Denn während andere nur reden, handeln wir. Auch die Stützpunktfeuerwehr leistet im ganzen Kanton Hilfeleistung und wird dafür grösstenteils nicht bezahlt. Auch dies ist ein grosses Manko. Wer Hilfe bestellt, soll diese auch bezahlen. Ja, dem Kanton geht es verdammt gut, aber für die eigene Bevölkerung in Not haben wir zu wenig Geld.

Ich wünsche mir und werde mich weiter dafür engagieren, dass im neuen Jahr der Kantonsrat und die Regierung die richtigen Weichen stellen. In diesem Sinne wünsche ich im Namen der Mitte Fraktion uns allen eine sichere und besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Denn im 2022 geben wir wieder Vollgas.

