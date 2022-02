Kolumne «Zuger Ansichten»: Unser Anteil an der Energiestrategie GLP-Kantonsrat Martin Zimmermann macht sich Gedanken zu grossen Fragen unserer Zeit. Martin Zimmermann, Kantonsrat GLP, Baar 25.02.2022, 16.04 Uhr

Solange Strom aus der Steckdose kommt, Benzin an der Tankstelle verfügbar sowie die Wohnung im Winter auch schön wohlig warm ist, ist doch alles gut. Oder doch nicht? Mittels Energie decken wir elementare Bedürfnisse unserer Bevölkerung sowie der Wirtschaft ab. Doch haben wir in den letzten 150 Jahren diese Bedürfnisse vor allem mit einem enormen Raubbau an unserem Planeten gestillt. Viele Erkenntnisse fehlten vor 100 oder 50 Jahren noch, und es ist nicht zielführend mit dem Finger auf unsere Grosseltern zu zeigen.

Aber wir haben Wissen hinzugewonnen und wissen, welche Wege wir einschlagen, wenn wir unseren Kindern und Enkeln einen intakten Planeten übergeben möchten. Denn Fehler zu machen, wenn das Wissen fehlt, ist das eine. Aber trotz der aktuellen Kenntnisse noch immer die Augen zu verschliessen, ist eine andere Sachlage.

Wir können weder mit der Schweiz und noch weniger mit dem Kanton Zug die Welt retten. Aber wir können unseren Anteil dazu beitragen, dass der Wandel in die richtige Richtung und genügend schnell passiert. Eigentlich ist es bereits fünf nach zwölf, aber statt in Panik zu verfallen, sollen wir ruhigen Kopfes aber dennoch konsequent die richtigen Weichen stellen. Ob die batterieelektrischen Automobile der Weisheit letzter Schluss sind, mag ich nicht vorauszusagen, aber sie werden eine wichtige Schlüsseltechnologie sein, die uns die nächsten Jahrzehnte bei der Dekarbonisierung stark unterstützen wird. Ich bin auch nicht für Denkverbote bei der Kernenergie, aber alles was aktuell marktfähig ist, ist nach meiner Auffassung mit Vernunft in der Schweiz nicht umzusetzen. Lösungen sind jedoch da: Fotovoltaik auf geeigneten Flächen sowie Fassaden, weniger Behinderung bei Windrädern und auch die Einsicht der Umweltverbände Stauseen zuzulassen, um den Strom in den Winter zu tragen sind die Eckpfeiler auf der die Energiestrategie der nächsten Jahrzehnte aufbauen wird.

Keine Technologie ist ohne Nachteile, und wir werden mit jeder Energiegewinnung die Natur belasten. Die Frage ist nur, welche sind jetzt aber auch auf lange Sicht die am wenigsten schädlichen Formen, um unser Bedürfnis nach Energie zu stillen. Und in unserem Kanton können auch wir unseren Anteil leisten. Dazu gehört ein griffiges Energiegesetz, welches gute Rahmenbedingungen schafft, diese Strategie zum Erfolg zu führen. Leider müssen für Photovoltaik noch immer Steine aus dem Weg geräumt werden, die Anbringung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Mehrfamilienhäuser muss einfacher werden und Kanton und Gemeinden können bei grösseren Heizprojekten auch Kraft-Wärme-Kopplung mit heimischem Holz oder Biogas als Brückenlösungen berücksichtigen. So können wir die Bedürfnisse unter einen Hut bringen. Eine zuverlässige Energieversorgung, einen Beitrag zur CO2-Reduktion und ein Verzicht auf Langzeitrisiken mit Atommüll. Neben dem kantonalen Energiegesetz kann auch jede Gemeinde ihren Anteil leisten. Die Umsetzung der Bauordnungen erlaubt Spielraum, um Bauende für ihr ökologisches Engagement zu belohnen – beispielsweise mit einer höheren Ausnützungsziffer. Ebenfalls tragen Kanton und Gemeinde auch selbst viel zur Bautätigkeit bei und können bei den eigenen Projekten viel Einfluss nehmen. Wer nicht will, findet Gründe, wer will, findet Wege. Lasst und die korrekten Wege einschlagen, um die Zukunft zu gestalten, statt zu verbauen.

Hinweis

In der Kolumne «Zuger Ansichten» äussern sich Kantonsrätinnen und Kantonsräte zu einem frei gewählten Thema. Ihre Meinung muss nicht mit jener der Redaktion übereinstimmen.