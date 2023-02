Kolumne «Zuger Ansichten» Was steckt hinter der Interpellationsflut? Der Zuger Kantonsrat ist aktuell nicht wirklich effizient. Vizepräsident Stefan Moos macht sich Gedanken, weshalb das so ist. Stefan Moos, FDP, Vizepräsident des Kantonsrates, Zug 10.02.2023, 17.00 Uhr

Die letzte Kantonsratssitzung von Ende Januar war mit 44 traktandierten Geschäften einmal mehr sehr reich befrachtet. Zwölf Traktanden wurden von der Sitzung im November aus Zeitgründen auf diese Januarsitzung verschoben. Bei diesen zwölf Geschäften handelte es sich um zwei Postulate und zehn Interpellationen. Dies, obwohl im November sogar extra ein zweiter Sitzungstag angeordnet wurde. Es fand also eine Vierfachsitzung statt, denn eine Kantonsratssitzung dauert einen halben Tag.

Früher reichte in der Regel eine solche Halbtagessitzung pro Monat aus, um alle Geschäfte zu beraten. Von den eingangs erwähnten 44 Traktanden konnten wir 27 abarbeiten. Von den 17 traktandierten Interpellationen konnten wir lediglich 3 erledigen. Dafür haben wir an derselben Sitzung 4 Interpellationen zur Beantwortung an den Regierungsrat überwiesen und inzwischen sind schon wieder zwei neue eingereicht worden.

Sisyphusarbeit oder einen Schritt vor und zwei zurück. Bereits in meinen «Zuger Ansichten» vom letzten Oktober schrieb ich: «Wir Ratsmitglieder müssen uns wieder etwas mehr Demut aneignen und uns fragen, ob ein Vorstoss mehr dem eigenen Ego oder dem Zuger Volk dient.» Das trifft nach wie vor vollständig zu und muss noch ergänzt werden.

Wir müssen uns bei jeder Interpellation fragen, ob die Flughöhe stimmt. Ich verstehe sehr gut, dass ein Fussgängerstreifen oder eine Strassenbeleuchtung usw. die Anwohner in einer Gemeinde beschäftigt. Wenn aber Kantonsrätinnen und Kantonsräte aus der betroffenen Gemeinde dazu Interpellationen einreichen, bringt das ausser Aufwand gar nichts.

Es ist schlicht nicht stufengerecht. Das ist, wie wenn in einem grossen Unternehmen ein Mitarbeiter beim Verwaltungsrat schriftlich anfragt, ob die Administration nicht auch rote statt bloss blaue Kugelschreiber einkaufen könnte. Für den betroffenen Mitarbeiter ist die Angelegenheit sehr wichtig und relevant, aber der Verwaltungsrat will nicht darüber diskutieren müssen.

Ich befürchte, dass die Interpellationsflut und die Anzahl Traktanden nicht wesentlich abnehmen. Also müssen wir uns andere Lösungen überlegen. Sollen bei der Behandlung von Interpellationen Redezeitbeschränkungen eingeführt werden? Soll über die Überweisung von Interpellationen ohne Diskussion abgestimmt werden? Sollen Interpellationen einfach immer am Schluss traktandiert und immer wieder verschoben werden? Bis sie an die Reihe kommen, sind sie vielleicht veraltet und uninteressant geworden und niemand will mehr darüber reden. Soll eine Fragerunde eingeführt werden? Sollen reine Interpellationsbeantwortungssitzungen eingeführt werden?

Solche und weitere Ideen hätten fundiert diskutiert werden können, wenn unsere Motion betreffend Erhöhung der Ratseffizienz überwiesen worden wäre. Vielleicht war oder ist der Leidensdruck noch nicht gross genug. Oder wir müssen den Vorstoss nochmals ohne Vorschläge einreichen. In der damaligen Diskussion wurden nämlich vor allem unsere Vorschläge schlecht gemacht anstatt der Kern des Problems anerkannt.

Ich wünsche mir einfach, dass alle Kantonsrätinnen und Kantonsräte zur Vernunft und zur Demut zurückfinden. Wir müssen uns vermehrt um die Herausforderungen des Kantons kümmern und weniger mit uns selbst beschäftigen. Wir müssen wieder unsere Arbeit ernst nehmen, dafür uns selbst nicht für so wichtig halten. Vielleicht finden wir dann aus der Interpellationsflut hinaus, ohne neue Regelungen in der Geschäftsordnung des Kantonsrates einführen zu müssen.

In der Kolumne «Zuger Ansichten» äussern sich Kantonsrätinnen und Kantonsräte zu einem frei gewählten Thema. Ihre Meinung muss nicht mit jener der Redaktion übereinstimmen.