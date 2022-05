Kommentar «Chefsache»: Der «Overshoot Day» erhält den Druck auf uns aufrecht – richtigerweise Die uns jährlich zur Verfügung stehenden natürlichen Ressourcen sind aufgebraucht. Später als auch schon. Der Trend geht in die richtige Richtung. Aber nicht schnell genug. Harry Ziegler 14.05.2022, 05.00 Uhr

Nun haben wir es schwarz auf weiss. Am Freitag, den 13. hat die Schweiz so viele natürliche Ressourcen verbraucht, wie ihr in einem Jahr zustünden. Wobei es eher Zufall ist, dass der «Overshoot Day» auf einen Freitag und einen 13. fällt. Dieser Tag bedeutet eigentlich nichts anderes als: Wenn die ganze Welt so konsumieren würde wie die Schweiz, dann wäre gestern das globale Ressourcenbudget aufgebraucht gewesen.