Kommentar «Chefsache»: Der Stadtrat macht es sich in Sachen Elektromobilität etwas einfach Das Bereitstellen von Parkplätzen mit Lademöglichkeiten sei keine Staatsaufgabe, sagt der Stadtrat. Das ist nur zum Teil richtig. Harry Ziegler 12.02.2022, 05.00 Uhr

Das Bereitstellen von Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge im öffentlichen Raum ist keine Staatsaufgabe. Dieser Überzeugung ist der Zuger Stadtrat. Dass dies keine Aufgabe des Staates sei, mag zwar im Grundsatz richtig sein, greift aber zu kurz.

Parkplätze auf öffentlichem Grund sind in der Stadt Mangelware. Da der Stadtrat in einer Interpellationsantwort jedoch einräumt, dass der Elektromobilität künftig eine grössere Bedeutung zukommen wird, müsste auch die Bereitstellung entsprechender Lademöglichkeiten in seinem Sinne sein. Zwar erklärt die städtische Exekutive, es sei – wie bei den herkömmlichen Tankstellen – Sache des Markts, das Angebot zu regeln, sagt aber nicht, wie sie sich das im Einzelnen vorstellt. Staatliche Aufgabe wäre zum Beispiel das Festlegen von Anforderungen bezüglich Elektromobilität, sollte es irgendwo wieder einmal Parkplätze auf öffentlichem Grund geben. Und für bestehende Plätze gilt das sowieso.

Die meisten Personen, die heute in elektrischen Fahrzeugen unterwegs sind, können natürlich ihre Fahrzeuge zu Hause aufladen. Alle anderen – auswärtige Geschäftsleute, Touristen, Tagesausflügler etc. – lässt der Staat diesbezüglich aussen vor. Denn nicht jedes Parkhaus, jedes Hotel verfügt über eine Ladestation. Und auch der Markt richtet ohne entsprechenden Druck nicht alles. Der Druck aus der Politik und teilweise auch aus der Bevölkerung ist jedenfalls vorhanden. Vielleicht ist nun ein Umdenken des Stadtrats in dieser Frage nötig.