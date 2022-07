Kommentar «Chefsache» Deutschkurse: Diese Art der Integration darf uns ruhig etwas kosten Für den Zuger Stadtrat ist klar: Für eine erfolgreiche Integration ist das Beherrschen der Sprache die wichtigste Voraussetzung. Deshalb will er das Erlernen der deutschen Sprache beispielsweise durch Geflüchtete weiterhin fördern. Harry Ziegler 16.07.2022, 05.00 Uhr

Am Beherrschen der Sprache hängt so ziemlich alles, was persönlichen Erfolg und persönliches Wohlbefinden verspricht. Eine gemeinsame Sprache schafft Identität, Vertrauen, sie gibt Geborgenheit. Das spüren und wissen all jene, die eine Sprache verstehen und sprechen.