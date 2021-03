Kommentar «Chefsache» Die Information muss beim Zielpublikum ankommen – ein Podcast kann dabei Mittel zum Zweck sein Die Stadtzuger können sich neu über einen Podcast informieren. Der Stadtrat muss sich aus dem Stadtparlament die Frage gefallen lassen, ob das Staatsaufgabe ist. Harry Ziegler 06.03.2021, 05.00 Uhr

Die Stadt Zug gilt als innovativ in Sachen neue Technologien. So nutzt sie bereits auf einer Blockchain basierende Anwendungen. Und nun den Podcast «Be Zug». Podcasts erfreuen sich einer stark zunehmenden Beliebtheit. Informationen und Hintergrund, wann und wo man will. Eine gute Sache für die mobile Gesellschaft.