Kommentar «Chefsache» e-Government: Die Stadt Zug denkt richtigerweise hybrid Harry Ziegler, Chefredaktor der «Zuger Zeitung» zur neuen App eZug, welche ab sofort nutzbar ist. Harry Ziegler 23.01.2021, 05.00 Uhr

Harry Ziegler. Bild: Stefan Kaiser

Die Stadt Zug – unter den Zuger Gemeinden Vorreiterin in Sachen e-Government – geht noch einen Schritt weiter. Sie hat gestern eine App vorgestellt, die den Verkehr mit den städtischen Behörden erleichtert. So können sich die Nutzer identifizieren oder offizielle Dokumente anfordern und in der App erhalten. Und dort, wo Gebühren anfallen, können diese gleich mit Kreditkarte, Twint oder Postcard bezahlt werden. Einzige Anforderung für die Nutzung der App ist das sogenannte Zuglogin.