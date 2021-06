Kommentar «Chefsache» Härtefalle in der Pandemie: Der Staat hat geliefert – jetzt ist es an der Wirtschaft Der Kanton Zug plant keine weitere finanzielle Unterstützung von Unternehmen, die von den Massnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie betroffen sind. Richtigerweise: Denn die stetige Lockerung der Massnahmen gibt der Wirtschaft nach und nach den Spielraum, sich zu erholen. Harry Ziegler 19.06.2021, 05.00 Uhr

104 Millionen Franken für die Unterstützung von 582 Unternehmen: Das Zuger Härtefallprogramm hat dazu beigetragen, dass diese Unternehmen während der Coronapandemie durch die verordneten Massnahmen finanziell nicht ruiniert wurden.

Das Zuger Härtefallprogramm war bei einem Betrag von 150 Millionen Franken gedeckelt und wurde nie ernsthaft in Frage gestellt. Nun, da die Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie vom Bund stetig gelockert werden, besteht auch keine Veranlassung mehr, dass sich der Staat in einem Härtefallprogramm engagiert. Vor der Pandemie kam die Wirtschaft weitgehend ohne staatliche Unterstützung aus. Das soll nun in Zukunft wieder so sein.

Der Kanton Zug plant deshalb keine weitere finanzielle Unterstützung von Unternehmen. Das ist richtig. Der Staat hat seine Aufgabe erfüllt, indem er pandemiebedingte Härtefälle finanziell unterstützte. Es ist allerdings nicht Aufgabe des Staates, jedem Unternehmen das Überleben zu sichern. Konkurse gehören zum wirtschaftlichen Kreislauf wie Neugründungen von Firmen.

Vielmehr ist es nun die Aufgabe der Wirtschaft, der Unternehmen, für die eigene Erholung und Weiterentwicklung zu sorgen. Und das ohne staatliche Eingriffe oder Hilfe. Die Daten zeigen: Die Wirtschaft befindet sich in einer ersten Erholungsphase und die Konjunkturforscher prognostizieren einen Aufschwung im Sommer. Der Staat hat geliefert. Ab jetzt ist die Wirtschaft an der Reihe.