Kommentar «Chefsache» Impfwoche in Zug: Wer nicht will, hat gehabt Harry Ziegler zur nationalen Covid-Impfwoche im Kanton Zug. Harry Ziegler 13.11.2021, 05.00 Uhr

Zwischen 20 und 50 Personen täglich hielten vom 8. bis zum 12. November an den gemeindlichen Aktionen während der nationalen Impfwoche einen Arm hin. Weitere 20 bis 30 Menschen liessen sich pro Tag in Apotheken impfen. Nicht die grosse Menge, aber immerhin. Dass der Andrang der Willigen sich in engen Grenzen halten würde, das war von Anfang an klar.